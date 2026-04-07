Laura Spoya es captada viajando con su 'chibolo', pero lo oculta en redes: "No me interesa tu pasado"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya continúa en el ojo mediático, ya que recientemente ha sido descubierta viajando con un joven, quien ha sido vinculado sentimentalmente con ella desde hace algunas semanas. La conductora de 'La Manada' se fue de vacaciones con sus amigos y su 'chibolo', pero a este último no lo mostró en sus historias de Instagram y, cuando le preguntan por él, se niega a dar detalles sobre el tipo de relación que llevan.

Laura Spoya es captada con su chibolo, pero lo niega

Las cámaras de 'Magaly TV, la firme' dieron cuenta del reciente viaje de Laura a Jamaica. La modelo mostró en sus redes sociales que disfruta de sus vacaciones junto a su mánager y a su maquillador, pero en ningún momento mostró a su tercer acompañante: Sebastián Seguín, con quien viene siendo vinculada sentimentalmente.

Pese a que Laura nunca publicó a Sebastián en sus redes sociales, las imágenes mostradas por Magaly evidencian que ella y el joven estuvieron paseando juntos por un exclusivo hotel todo incluido. Al mismo tiempo, el 'chibolo' solo publicó imágenes de cuando estaba entrenando en el gimnasio, pero nunca de la piscina o la playa.

Otra de las fotos que llamó la atención del equipo de Magaly es aquella en la que Sebastián se tomó una selfie frente al espejo, en la cual se observa una habitación completamente desordenada de fondo. Además, agregó una canción: "A mí no me interesa lo que hiciste, ni lo que dejaste de hacer en tu pasado. Lo que realmente me importa es que yo soy quien está a tu lado" .

¿Qué dijo Laura sobre su viaje con su chibolo?

Un reportero de Magaly abordó a Laura cuando salía de conducir su podcast para preguntarle directamente sobre la coincidencia en su récord migratorio con el de Sebastián, y si tienen algún tipo de relación o si se avergüenza de estar siendo vinculada con él. Sin embargo, la modelo evitó referirse al tema en todo momento y respondió con evasivas.

"(¿Has estado de viaje en Jamaica?) Sí, pero no tengo nada que decir. (Tú muestras imágenes con tus amigos, pero nada de Sebastián) No tengo nada que decirte. Lo único que puedo decir es que estoy tranquila y feliz. Es mi vida privada. Qué pesado eres", dijo la ex Miss Perú.

Recordemos que hace unas semanas Sebastián estuvo en polémica, debido a que compartió una sugerente foto de Laura con un texto sobre su trasero. En ese momento, la modelo aclaró que lo había recriminado, pero no se volvió a saber más del tema.

En medio de especulaciones, Laura Spoya prefiere mantener su vida sentimental en reserva, pese a las evidencias difundidas. Su actitud evasiva solo incrementa el interés mediático, dejando abiertas las dudas sobre su vínculo con Sebastián y confirmando que su vida personal sigue dando de qué hablar.