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¿Se acabó el amor?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habrían terminado su relación hace varios meses: "Cada uno tomó su rumbo"

La ausencia de Milett en el entorno familiar de Tinelli y las declaraciones de El Tirri reavivan los rumores de una ruptura que ambos, hasta ahora, no han confirmado públicamente.

Millet Figueroa y Marceo Tinelli habrían terminado
Millet Figueroa y Marceo Tinelli habrían terminado (Composición Exitosa)

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/04/2026

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La relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ha estado en el ojo de la tormenta desde que inició, ya que muchos rumoreaban que solo se habían unido por un trato comercial, aunque ellos lo negaban constantemente. Sin embargo, parece que su romance ha llegado a su fin, ya que el primo del conductor argentino confirmó que la modelo no ha estado en las últimas reuniones familiares debido a que cada uno tomó su rumbo.

¿Milett y Tinelli terminaron?

Los rumores de una ruptura entre Marcelo y Milett no son nuevos, pero las recientes declaraciones del primo del conductor, El Tirri, han aumentado por primera vez la posibilidad de que ellos ya no estén juntos. Consultado sobre el motivo por el que la modelo no estuvo en el cumpleaños del conductor, El Tirri fue contundente en su respuesta.

"Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más. No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné", dijo a las cámaras del programa LAM.

Ante la consulta sobre el motivo por el que Milett no estuvo en la celebración, no quiso ahondar en el tema, asegurando que lo importante era centrarse en quienes sí estuvieron presentes. "Milett no fue. (¿Por qué?) No sé. Yo me fui 45 días, llegué acá y me fui directo para el cumple. Pero no sé. Y no se tocó mucho el tema, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos", agregó.

@showpeoficial_ Marcelo Tinelli celebra su cumpleaños 66 sin Milett Figueroa. Su primo 'El Tirri' reveló que durante fiesta nadie extrañó a modelo peruana. ¿Crees que esta vez sí terminó el romance? Te leemos. #marcelo #milett #esnoticia #Espectaculos #FarándulaPeruana #noticiasperu #ahora #TvPeruana #tv ♬ sonido original - Showpe

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Sin embargo, lo que llamó la atención fue su declaración sobre lo que sabía de Milett en los últimos meses. Según El Tirri, no sabía nada de la modelo desde hace varios meses, cuando terminó la grabación de la última temporada del reality 'Los Tinelli', ya que cada uno tomó sus proyectos por su lado.

"Yo no la veo desde que hicimos el reality en Perú. Cada uno tomó su rumbo; después de casi cuatro meses de la grabación, cada uno empezó a hacer sus cosas", sentenció.

Es así que, aunque ninguno ha confirmado la ruptura, las señales apuntan a un distanciamiento entre ambos. La ausencia de Milett en eventos clave y las declaraciones de El Tirri refuerzan la idea de que cada uno ha tomado caminos distintos, dejando en duda el futuro de una relación que siempre estuvo rodeada de especulación.

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