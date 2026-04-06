¿Se viene el divorcio? Mario Hart SE PRUNUNCIA por primera vez sobre su situación amorosa con Korina Rivadeneira

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lejos de desmentir las especulaciones, el exchico reality lanzó una respuesta que ha encendido todas las alarmas y confirmaría que están enfrentando una crisis matrimonial, pero intentan mantener su lazo como padres de manera intacta.

Mario Hart se pronuncia por primera vez tras rumores de separación

El piloto no negó los rumores de separación y lanzó una respuesta que dejaría en evidencia una fuerte crisis matrimonial. Aunque el amor de pareja tambalea, el exchico reality dejó claro que su rol como padres sigue siendo la única prioridad en este difícil momento.

"Nuestros temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes. Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y lo seremos por siempre, pero en cuanto mi relación con Korina, lo más importante hoy por hoy es que estamos tranquilos. Como pueden ver, no tenemos problemas en compartir familiarmente con nuestros hijos y eso es lo más importante, que estemos tranquilos como siempre", comentó Mario Hart.

Más adelante, dejó a entrever que la razón por la que no hacen oficial su decisión, es porque podrían reconciliarse.

"Sé que sigue siendo ambigua la respuesta, pero es un tema que estamos decidiendo mantenerlo así y si en algún momento hay que comunicar algo, como personas responsables y padres lo haremos. (¿No consideran que sea el momento de tomar una decisión precipitada de afirmar algo?) Algo así", agregó.

Mario Hart explica porqué está vendiendo su casa

Una de las propiedades más conocidas del entorno artístico local ha saltado a la escena pública: la casa de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Ubicado en una zona exclusiva de Chorrillos, figura ahora como "a la venta" en redes sociales.

Lo que ha generado una serie de interrogantes sobre los próximos pasos de los integrantes de la familia Hart-Rivadeneira, luego de exponerse que Mario Hart ya no estaría viviendo con su esposa e hijos

Al consultarle a Mario Hart sobre dicha venta de su inmueble, el exchico reality explicó que la casa lleva mucho tiempo a la venta y no tendría relación con su situación amorosa con Korina.

"La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos, fue simplemente una oportunidad y la pusimos a la venta como un tema de negocio que si se da, bacán y rentabilizar un poco pero no es parte de la coyuntura", expresó.

Sus palabras confirman que la pareja atraviesa su momento más crítico, intentando blindar su relación como padres mientras el vínculo sentimental pende de un hilo.