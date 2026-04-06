Carlos Alcántara es ampayado besando a joven rubia en discoteca: ¿De quién se trata y a qué se dedica?

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos Alcántara está desatado desde que terminó su matrimonio de 30 años con Jossie Lindley. El actor cambió las noches tranquilas por fiestas interminables en locales de Miraflores y Barranco, y recientemente ha sido captado besando apasionadamente a una joven rubia, que anteriormente ya ha sido vinculada al mundo del espectáculo.

Carlos Alcántara es ampayado con joven rubia

Las imágenes difundidas por el programa 'QBochinche' muestran al protagonista de 'Asu Mare' bailando muy cerca de una joven rubia, a quien luego besó apasionadamente, sin miedo a ser grabado por el público. El nuevo romance del jurado de 'Yo Soy' despertó muchos comentarios en redes sociales.

Las conductoras del pódcast afirmaron que la joven con quien Carlos Alcántara fue captado esa noche se llama Stefany Camus, quien anteriormente también ha sido vinculada a cantantes y futbolistas peruanos.

Stefany es una modelo peruana que actualmente vive en Emiratos Árabes Unidos, según lo detalla ella misma en su información de Instagram. No es la primera vez que se ve vinculada a una figura de la farándula, ya que en el pasado generó polémica al ser captada ingresando a un departamento con el futbolista Jean Deza, a pesar de que él tenía una relación con Gabriela Álava en ese momento.

Posteriormente, también ha sido vinculada al cantante John Kelvin, aunque solo de forma ocasional, ya que con ninguno de los dos mencionados ha oficializado un romance. Lo que sí se sabe es que a la modelo le gusta vivir una vida de lujo y viajar alrededor del mundo para mostrárselo a sus más de 500,000 seguidores en Instagram.

Magaly destruye a Carlos Alcántara

Hace unos días, Carlos y una acompañante no dejaron de bailar y conversar en una discoteca, además de compartir miradas y sonrisas coquetas. El actor estaba en un box elevado, por lo que era fácil verlo desde cualquier parte de la discoteca, y él parecía muy cómodo con eso.

Por si fuera poco, Carlos Alcántara repitió el mismo outfit que utilizó la primera vez que fue a Barranco hace unas semanas: camisa blanca arremangada y pantalón negro ceñido. Tras ver las imágenes, Magaly no pudo evitar emitir su opinión y aseguró que está viviendo una nueva etapa de soltería.

"Él está en escaparate, no se oculta. Disfruta ser la nueva sensación del bloque; baila, se menea, coquetea y siempre hay una chibola que le sigue el ritmo", dijo en un inicio.

Es así que, las imágenes han reavivado el interés sobre la vida personal de Carlos Alcántara, quien atraviesa una nueva etapa tras su separación. Mientras los rumores crecen, ni el actor ni la modelo han confirmado una relación, dejando abierta la incógnita sobre este supuesto romance que ya genera polémica.