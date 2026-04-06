Samahara Lobatón insulta a Pamela López por sus cirugías: "Vamos a arreglarle esa lipo más falsa que su cara"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el reality La Granja VIP Perú, Samahara Lobatón se convirtió en el centro de la polémica tras insultar a Pamela López y cuestionar sus cirugías, generando un enfrentamiento que rápidamente se viralizó.

Samahara Lobatón insulta a Pamela López

Todo comenzó cuando Shirley Arica pateó la comida de Pamela López dentro del reality, provocando la reacción inmediata de la pareja de Paul Michael, quien lanzó comentarios sobre el físico de la 'Chica realidad' y cuestionó la autenticidad de su trasero.

Paul Michael intervino rápidamente para evitar que la situación se salga de control y pase a mayores. Mientras tanto, desde la mesa, Melissa Klug y Paty Lorena observaban la escena entre risas. Todo hacía pensar que el enfrentamiento podía terminar en golpes, pero finalmente lograron separarlas a tiempo.

La situación escaló cuando Samahara Lobatón intervino, llamando "conchuda" a Pamela López y luego criticando sus cirugías.

"Vamos a arreglarle la lipomarcación más bien. Hacemos una chancha para arreglarle la lipomarcación. Vamos a arreglarle la lipomarcación más falsa que tiene que su cara. Vamos a arreglarle la lipomarcación y la fibrosis", dijo sin filtro ante la mirada de todos los presentes.

Este enfrentamiento ya se perfila como uno de los más comentados del programa. En redes, los usuarios reaccionaron de inmediato y no dudaron en dar su opinión sobre lo ocurrido. Muchos coinciden en que la convivencia se vuelve cada vez más tensa y que los conflictos están escalando a un nivel cada vez más delicado.

Pamela López explota contra Samahara Lobatón

Días atrás, Pamela López afirmó que Ivana Yturbe le había compartido detalles comprometedores sobre Samahara Lobatón, insinuando que conocía aspectos de su vida que podrían afectarla.

"Ivana Yturbe es mi amiga, ella ha parado mucho tiempo con ella (Samahara) y no voy a entrar en detalles porque no, porque no voy a hacerlo, pero yo sé mucha información por ella", declaró la ex de Christian Cueva.

Pamela López dio su propia lectura sobre la actitud de Samahara Lobatón, dejando de lado una crítica superficial y apuntando a una posible explicación más profunda detrás de su comportamiento.

"Desde mi punto, creo que es algo de salud mental porque la he analizado; siempre busca llamar la atención, es agresiva, todo lo resuelve así", expresó la ex de Cueva.

Así, Samahara Lobatón se convirtió nuevamente en protagonista dentro de La Granja VIP Perú, tras lanzar fuertes críticas e insultos hacia Pamela López por sus cirugías.