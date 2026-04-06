Esposa de Manolo Rojas rompió en llanto tras promesa que no podrá cumplir el cómico: "Es bien difícil"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marisol Alayo, esposa de Manolo Rojas, rompió en llanto en un homenaje póstumo que realizó el programa 'El Reventonazo de la Chola' tras cumplirse una semana del fallecimiento del humorista. La madre de los hijos del también imitador afirmó que es difícil asimilar su muerte porque no pudo cumplir con su promesa de no dejarla sola.

Esposa de Manolo Rojas se quebró en homenaje póstumo

El último sábado, 'El Reventonazo de la Chola' realizó una remembranza al cómico Manolo Rojas al cumplirse una semana de su sensible muerte. En este evento participaron sus compañeros del elenco, amigos así como también su esposa Marisol Alayo y sus hijos Manuel y Ruby.

La pareja del también imitador abrió su corazón al hablar de su fallecido esposo revelando lo importante que fue para ella, recordó la edad en la que se conocieron y resaltó que siempre se encontraba al tanto del artista.

"Es, fue y será el amor de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años, a los 16 tuve a mi hija y siempre estuve pendiente de él. Nosotros hemos estado, como toda pareja que tenía problemas, nunca nos divorciamos porque siempre hemos pensado en nuestros hijos. Siempre he cuidado de él, hasta el útlimo día", manifestó en un inicio.

Posteriormente, la madre de los primogénitos de Manolo Rojas no pudo contener las lágrimas al dar a conocer la desgarradora promesa que lamentablemente no podrá cumplir el emblemático comediante y el dolor que ha generado su partida.

"La verdad que a mí me ha chocado bastante, no lo puedo creer, para mí es un sueño. Pienso que lo voy a ver, que salió a trabajar, se fue de viaje, no puedo creerlo. No lo acepto tampoco porque es bien difícil porque le dije que nunca me dejara sola porque yo no voy a poder con mis hijos", expresó sollozando.

Hijo de Manolo Rojas habla de la partida de su padre

En otro momento, Manuel Rojas, hijo del cómico Manolo Rojas, refirió cómo sobrelleva la partida de su padre y los momentos que compartía junto a él. Prometió proteger a su mamá y hermana.

"En estos momentos he tenido que ser, como él siempre quería, el hombre de la casa. Él confiaba mucho en mí, estaba muy orgulloso, siempre me aconsejaba todos los días, compartíamos muchas cosas juntos. Me quiero mantener firme en la promesa hacia él de que yo las voy a cuidar (a su hermana y madre) y voy a ser el soporte de mi familia", aseguró.

En medio de un homenaje póstumo al cumplirse una semana del fallecimiento de Manolo Rojas, la esposa del cómico, Marisol Alayo, rompió en llanto al revelar que el humorista no podrá cumplir su promesa de no dejarla sola.