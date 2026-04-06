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Relación sigue en pausa

Alejandra Baigorria marca distancia, pero no rompe con Said Palao: "Nos van a seguir viendo juntos"

Tras viajar a Piura sin Said Palao, pese a que él también tenía pasaje comprado, Alejandra Baigorria sorprendió al asegurar que seguirán frecuentándose.

Alejandra Baigorria dijo que seguirá frecuentándose con Said Palao
Alejandra Baigorria dijo que seguirá frecuentándose con Said Palao Composición Exitosa

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 06/04/2026

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La relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa en el ojo público. Esta vez, la empresaria volvió a generar titulares luego de viajar a Piura sin su pareja, a pesar de que él también contaba con pasaje comprado para acompañarla.

Desde su destino, Baigorria fue abordada por las cámaras del programa "Amor y Fuego", donde evitó dar mayores explicaciones sobre la ausencia de Palao. Ante la insistencia, respondió con evidente incomodidad, dejando entrever que no desea profundizar en detalles de su vida personal.

Sin embargo, más allá del silencio inicial, la popular "Gringa de Gamarra" sí dejó en claro un punto clave: su vínculo con el chico reality no ha terminado.

Alejandra Baigorria seguirá frecuentándose con Said Palao

Pese a las especulaciones sobre una posible ruptura, Baigorria aseguró que ambos seguirán manteniendo contacto. "Nos van a seguir viendo juntos", fue el mensaje que dejó entrever su postura frente a la situación.

En esa línea, explicó que continuarán coincidiendo en espacios cotidianos, como su casa o su centro de trabajo. Según indicó, están manejando la situación a su manera, sin sentirse obligados a dar explicaciones públicas.

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Además, fue enfática al señalar que las decisiones sobre su relación las tomará únicamente ella.

"La decisión la voy a tomar yo, me puedo demorar un año y nadie tiene por qué juzgarme. Estoy tranquila y haciendo las cosas a mi manera. Ya lo sabrán. Voy a tomar una decisión de acuerdo a cómo dicta mi corazón y lo que yo siento", respondió Alejandra

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Ausencia de Said a viaje pese a pasaje comprado

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que Said Palao sí tenía planeado viajar junto a Baigorria, pero finalmente no lo hizo. Este detalle avivó aún más las especulaciones sobre el estado real de la relación.

"Ustedes investigan todo. Ustedes no tienen feriado, ¿no?", expresó la gringa.

Mientras tanto, Baigorria disfrutó del viaje acompañada de su familia, incluyendo a su abuelita, su hermano y su nana, con quienes compartió momentos de descanso en la playa.

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Este contexto refuerza la idea de que la empresaria está priorizando su bienestar personal y familiar mientras evalúa qué rumbo tomará su relación.

Aunque la ausencia de Said Palao en el viaje encendió las alarmas, Alejandra Baigorria dejó claro que su historia aún no termina. En medio de dudas y exposición mediática, la empresaria apuesta por el tiempo y la tranquilidad para decidir el futuro de una relación que, por ahora, sigue en pausa pero no cerrada.

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