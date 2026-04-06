¡Es oficial! Carlos Zambrano y Miguel Trauco ficharon para este campeón de la Liga 1

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Boys del Callao oficializó la contratación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco por todo el Torneo Clausura 2026, buscando potenciar su zaga defensiva con experiencia mundialista para consolidar su dominio en el campeonato local.

"El primer campeón" dio el golpe más mediático del año al asegurar a dos referentes de la Selección Peruana. Según el diario Líbero, la directiva rosada logró cerrar el acuerdo con ambos futbolistas bajo estrictas condiciones contractuales, las cuales incluyen cláusulas disciplinarias específicas para garantizar el rendimiento profesional de los jugadores hasta el final de la presente temporada.

La llegada de los defensores ocurre en un contexto de urgencia para el cuadro rosado, que busca mantener su hegemonía en la tabla y repetir el título nacional. Ambos futbolistas se integrarán de inmediato a los entrenamientos en el Callao para estar a disposición del comando técnico, aportando la jerarquía necesaria para afrontar los partidos decisivos que restan en el calendario del fútbol peruano.

El retorno a la Liga 1

La incorporación de estos futbolistas marca un hito en el mercado de pases actual. La directiva ha sido clara en que no se permitirán distracciones, estableciendo un régimen de conducta riguroso. Esta decisión busca proteger la imagen de la institución y asegurar que el enfoque sea exclusivamente deportivo.

Respecto a los detalles del vínculo, el diario Líbero informó que el contrato de los jugadores tiene vigencia hasta diciembre de 2026. La publicación resalta que: "Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán presentados en el campeón del Perú con cláusulas disciplinarias" que blindan al club ante cualquier eventualidad fuera de las canchas, enfocándose en la disciplina como eje fundamental del proyecto.

Antecedentes y nuevas oportunidades en el Callao

Es importante recordar que la llegada de Carlos Zambrano al equipo rosado se da tras un paso accidentado por Alianza Lima, club del cual se desvinculó en medio de controversias. El defensor enfrentó anteriormente cuestionamientos públicos y acusaciones legales por presuntos delitos de violación, situaciones que empañaron su estadía en el cuadro íntimo y aceleraron su salida del equipo victoriano.

A pesar de aquellos antecedentes que marcaron su salida de Matute por falta de continuidad y polémicas extradeportivas, el "León" busca ahora una redención profesional en el Callao. El club rosado confía en que, bajo el nuevo reglamento interno, el jugador pueda recuperar su mejor nivel futbolístico y dejar atrás los escándalos que lo alejaron de las canchas en temporadas pasadas.