Federico Salazar es captado muy cariñoso con una amiga tras su ruptura con Katia Condos: ¿De quién se trata?

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Federico Salazar vuelve a ser foco de la noticia, luego de su inesperada separación de Katia Condos. El presentador de noticias fue captado ingresando al departamento de una amiga, con quien se mostró muy cariñoso, despertando rumores de una posible cercanía. Asimismo, la amiga de Federico habló sobre el tipo de relación que tienen y aseguró que los seguirán viendo juntos.

Federico Salazar es captado muy cariñoso con su amiga

Las cámaras de Magaly TV, la firme captaron al presentador de América Noticias ingresando al departamento de una amiga el pasado 31 de marzo, en La Molina. Ambos se reunieron en el departamento de la mujer por aproximadamente cuatro horas y se mostraron muy cariñosos en todo momento.

Federico llegó utilizando jeans y un polo amarillo, y una vez dentro del departamento de su amiga, se abrazaron durante un largo rato y parecían conversar de temas diversos. No obstante, Magaly reveló que la amiga de Salazar ya es conocida dentro de la farándula por ser amiga de Deysi Araujo y la 'Negra Petróleo'.

¿Qué dijo la amiga de Federico?

Un equipo periodístico del programa se contactó con la mujer, identificada como Erika Manrique, para preguntarle sobre su reunión con el periodista. Según Erika, estaba consciente de la separación de Federico y Katia, incluso antes de que se haga pública en redes sociales.

"Claro que me ha contado las cosas que han pasado, porque yo me enteré ese mismo día. Él me avisa en la mañana, el mismo día que salió; o sea, él me dijo: 'me voy a separar'. Me avisa en la mañana y en la tarde salió su comunicado", dijo.

Asimismo, indicó que no conoce personalmente a Katia Condos y solo la ha visto por televisión. También descartó que ella esté involucrada en la separación del periodista y la actriz, aunque afirmó que la seguirán viendo junto a Federico, ya que tienen una larga amistad de varios años.

"No somos pareja, me has puesto nerviosa. Yo vivo sola, yo no tengo que darle explicaciones a nadie, por si acaso. Soy una mujer libre y él también. No tengo nada que ver con Federico en el caso de la separación con Katia", agregó.

Es así que, las recientes imágenes han puesto nuevamente a Federico Salazar en el centro de la atención mediática, en medio de su proceso de separación. Aunque su amiga negó cualquier vínculo sentimental, la cercanía entre ambos ha generado diversas interpretaciones y mantiene el tema vigente en la farándula local.