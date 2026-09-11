Laura Spoya descarta reconciliación con su 'colágeno' y revela el motivo de su ruptura: "No tenemos el mismo entorno"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya confirmó el fin de su relación con Sebastián Gálvez y dejó claro que no contempla una reconciliación con el joven con quien había hecho público su romance. La exreina de belleza explicó que la decisión respondió principalmente a diferencias en sus prioridades y aseguró que ambos decidieron poner fin a su relación en buenos términos.

¿Por qué terminaron Laura y su chibolo?

Durante una conversación con un programa de espectáculos, Spoya explicó que sus prioridades personales no coincidían con las de Sebastián Gálvez, situación que finalmente la llevó a tomar distancia y ponerle punto final a la relación. Aunque prefirió no revelar mayores detalles sobre lo ocurrido, la conductora destacó que le desea lo mejor en esta nueva etapa. "Mis temas de prioridades eran un poco distintos" dijo.

Asimismo, Laura Spoya descartó que la diferencia de edad haya sido un factor determinante para la ruptura. La también conductora de 'La Manada' defendió a su expareja de los comentarios que lo calificaban como un 'chibolo' y resaltó que se trata de una persona trabajadora, emprendedora y con iniciativa para desarrollar diferentes proyectos.

"Cinco o seis años no es una brecha tan amplia, generacional. Le pusieron su título de chibolo, pero nada que ver. Es un chico muy trabajador. Es un chico que siempre ha sido muy movido para hacer cosas de trabajo. Creo que, como lo han catalogado en la prensa, no es ni el 1%", expresó para 'Amor y Fuego'.

Por otro lado, la exreina de belleza fue contundente al ser consultada sobre una posible reconciliación. Spoya señaló que no tiene intención de retomar la relación en unos meses, pues considera que, cuando decide terminar un vínculo sentimental, mantiene firmes sus límites personales. Además, comentó que ya no comparten el mismo grupo de amigos.

"Yo cuando termino mis relaciones no regreso porque es algo personal, algo mío, mis no negociables", agregó.

¿Hubo una tercera persona en medio?

Finalmente, Laura Spoya negó que una infidelidad haya provocado la separación y reiteró que todo se debió a diferencias generales. Actualmente, aseguró estar enfocada en sí misma, en la creación de contenido y en sus proyectos personales, mientras evalúa su futuro y atraviesa una etapa en la que el amor no ocupa un lugar prioritario.

"Creo que han sido diferencias en general. Yo ahorita estoy enfocada en mí, haciendo otras cosas, generando contenido. Estoy viendo en macro mi futuro e intentando salir adelante en muchas cuestiones de mi vida y no hay tiempo en el amor", sentenció.

Con esta decisión, Laura Spoya parece cerrar definitivamente una etapa sentimental y priorizar sus proyectos personales. Aunque evitó profundizar en los motivos de la separación, dejó claro que no guarda resentimiento hacia Sebastián Gálvez.