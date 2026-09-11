Gisela Valcárcel regresa a la televisión y revela cómo se siente con eso: "Desde un lugar distinto"

11/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gisela Valcárcel está lista para volver a la televisión con una aparición especial que marca una nueva etapa en su extensa trayectoria. La conductora reaparecerá en la pantalla como parte de 'Valentina valiente', telenovela de Latina que le permitirá incursionar nuevamente en la ficción y reencontrarse con conocidos rostros del medio.

¿Qué se sabe del regreso de Gisela Valcárcel?

Según contó la misma Gisela, su regreso se concretó luego de recibir la invitación de Miguel Zuloaga, productor general de la producción. La propuesta despertó el interés de la empresaria televisiva, quien aceptó participar en este proyecto y alejarse, por un momento, de los formatos que durante décadas la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana.

Además, esta experiencia significó para Gisela reencontrarse con Mayra Goñi y conocer de cerca el trabajo que realiza el elenco y todo el equipo de producción. La conductora quedó gratamente sorprendida por el profesionalismo de quienes participan en la telenovela y valoró la oportunidad de descubrir una faceta distinta de la pantalla chica.

"Es un equipo sumamente profesional que me hizo sentir muy feliz. Ha sido maravilloso vivir la ficción desde un lugar distinto y formar parte, por un momento, de esta historia", dijo la rubia.

Asimismo, su incorporación a 'Valentina valiente' representa un acercamiento especial al género de la ficción, una faceta que no ha desarrollado con frecuencia en los últimos años. Sin embargo, no es la primera vez que Valcárcel participa en una producción de este tipo, pues anteriormente apareció en la recordada telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea'.

Gisela abre la posibilidad de juntarse con Magaly

Horas antes, Gisela había abordado el tema durante su participación en el podcast 'Sin más que decir', de María Pía Copello. La popular conductora explicó que no había recibido una invitación de Magaly, pero que evaluaría aceptarla si esta finalmente llegaba. Incluso, dejó abierta la posibilidad de realizar ella misma la invitación.

"A mí no me han invitado. Yo contemplaré la posibilidad si un día me invitan y diré sí o no, pero quizá le invito a mi pódcast", dijo.

De esta manera, Gisela vuelve a encontrarse con el público desde un escenario diferente al habitual. Su presencia en la producción de Latina genera expectativa entre los televidentes, quienes ahora esperan conocer qué personaje interpretará y cómo será su aparición dentro de la historia.