Laura Spoya le responde a Magaly por llamarla "burra" en vivo: "No me afecta, pero me parece misógino"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Laura Spoya no se guardó nada y le respondió de frente a Magaly por los calificativos que la conductora de ATV le dedicó la noche de ayer. Todo ocurrió luego de que comentara la batalla mediática en la que la periodista se ha enfrascado con Jefferson Farfán por las presuntas irregularidades en el cumplimiento de su servicio comunitario. La ex Miss Perú aseguró que jamás insultará a la pelirroja y dejó entrever que sería misógina.

Laura arremete contra Magaly

En un primer momento, la conductora de 'La Manada' indicó que su programa abordó el tema de Magaly y Farfán porque todos los streamings y programas de televisión a nivel nacional lo han tratado, al considerar que se trata de un asunto de gran relevancia. Sin embargo, señaló que prefiere enfocarse en los insultos que Magaly lanzó en su contra.

"Yo solamente me quiero enfocar en los calificativos que me dijo la señora Magaly el día de ayer, que realmente ya llegan a un punto en el que no me afectan porque creo que es la única manera que tiene la señora para expresarse ", indicó.

Enseguida, se refirió a que 'La Urraca' le recomendara leer un libro Coquito, dando a entender que tiene un vocabulario muy básico. También comentó que recurrir a los insultos le parece un recurso muy pobre, sobre todo viniendo de una conductora de televisión con una amplia trayectoria.

"Si yo agarro un 'Coquito', señora, usted agarre un vocabulario para que pueda, por lo menos, si va a responder o va a decirme algún tipo de calificación, buscar algo más que simplemente decirme burra, bruta o ignorante, porque me parecen muy vagos esos insultos ", agregó.

Finalmente, Laura reveló que nunca en su vida ha utilizado un insulto para referirse a Magaly y que, aunque no comparte el tipo de trabajo que realiza, jamás le faltará el respeto, ya que solo hablaron de ella por tratarse de una ocasión especial y no porque sea un tema recurrente en su streaming.

"No necesitamos hablar de ella en todos los programas para tener vida en este programa. Cada vez que tenemos que hablar de ella es porque es un caso de interés nacional. Lo hemos hablado con mucho respeto y jamás he utilizado un calificativo de inmigrante con la señora porque me parece una falta de respeto", sentenció.

Es así que, la confrontación entre Laura Spoya y Magaly Medina evidencia cómo un debate mediático puede escalar rápidamente hacia los ataques personales. Mientras ambas defienden sus posturas, el intercambio mantiene la atención del público y alimenta una polémica que sigue creciendo en redes sociales y programas de espectáculos, donde cada nueva declaración aviva aún más la controversia.