Magaly destruye a conductores de 'La Manada' por apoyar a Farfán: "Burros, solo defienden a su jefe"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina decidió responder fuerte y claro a los conductores del podcast 'La Manada', quienes analizaron el video de las supuestas irregularidades en su servicio comunitario que presentó Jefferson Farfán la noche de ayer. La conductora arremetió contra la ex Miss Perú y sus compañeros, tildándolos de "brutos" y recordándoles los escándalos en los que han estado involucrados en los últimos meses.

Magaly chanca a 'La Manada'

Después de emitir un reportaje en el que contradijo todo lo que Jefferson había presentado en su canal de YouTube, Magaly procedió a responder directamente a todos sus detractores, empezando por Mario, Laura y Gerardo.

"¿Y estos que hablan como bustos parlantes? ¡Burros son! Salen a defender a su jefe, que es Jefferson Farfán. (...) Laura Spoya fue una miss; o sea, una gran inteligencia no le podemos pedir. Con las justas pudo sentarse en el pódcast. ¿Dónde está ahora?", indicó.

Enseguida, analizó las declaraciones de Laura, quien aseguraba que el Poder Judicial le había ordenado expresamente a Magaly que debía barrer como parte de su servicio comunitario. Sin embargo, la 'Urraca' volvió a desbaratar esa versión, dejando al descubierto que Laura no estaría completamente informada sobre el tema.

"Es burra. 'Tiene que barrer', dice. Dime, ¿en qué parte de la sentencia dice que yo tengo que barrer? Dios, su coeficiente intelectual es cero. Es como si yo te dijera: 'Laurita, no tienes que manejar borracha , porque te puedes llevar a personas inocentes en el camino'", dijo, recordando el accidente que tuvo la exreina de belleza hace unos meses.

Por otro lado, también reaccionó a las declaraciones de Mario Irivarren, a quien le recordó el escándalo que protagonizó al irse de fiesta en un yate, en Argentina, junto a un grupo de chicas cuando aún estaba en una relación con Onelia Molina.

Magaly tomará acciones legales contra Farfán

Durante un podcast de la mañana, la conductora ha confirmado que ya dispuso de su defensa legal inicie las acciones correspondientes contra el exjugador de la selección peruana Jefferson Farfán por la difusión de su reportaje.

"Mis abogados están instruidos para que inicien las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer", afirmó muy molesta la 'Urraca'.

De esta manera, Magaly Medina volvió a encender la polémica con los integrantes de 'La Manada', rechazando las críticas sobre su servicio comunitario y respondiendo con duros calificativos. Además, aprovechó para recordar las controversias que han protagonizado algunos de los conductores, alimentando un nuevo enfrentamiento mediático.