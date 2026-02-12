Lurigancho - Chosica: Incendio de grandes proporciones consume un almacén en Huachipa

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 12 de febrero, un nuevo incendio de grandes proporciones - Código 3 se registra en Lima, específicamente en un almacén ubicado en el distrito de Lurigancho - Chosica.

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, el siniestro se originó a las 9:55 a. m., a la altura de la avenida Los Canarios, Huachipa. Hasta el momento, 23 unidades de los "hombres de rojo" vienen atendiendo la emergencia.

Reporte de incendio.

Emergencia en un almacén

El incendio tipificado como "Código 3" viene consumiendo un almacén y debido al humo tóxico que emana la zona de emergencia, los vecinos y transeúntes han tenido que evacuar para no ser asfixiados y así salvaguardar su integridad.

De inmediato, comenzaron a llegar las primeras unidades para intentar controlar las enormes llamas de fuego que se observan a kilómetros de distancia. A la labor de los bomberos también se sumaron agentes de la Policía Nacional del Perú para acordonar el punto y evitar que personas puedan verse afectadas.

Desde el Ministerio de Salud informaron que dos ambulancias con profesionales de la salud del SAMU han llegado al lugar de los hechos para brindar atención médica que pueda ser necesaria. Además, otra unidad "permanece en alerta", con la finalidad de garantizar una respuesta inmediata.

🔴 Ante el reporte de un incendio código 3 registrado en la Av. Canarios, en Chosica, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del @SamuPeruMinsa, desplegó de inmediato tres ambulancias con profesionales de la salud para brindar atención médica oportuna a los afectados.... pic.twitter.com/sqVnhqxr3z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 12, 2026

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Desde el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), recomiendan en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por su parte, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, el INDECI recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Hasta el cierre del presente informe no se confirma el origen del siniestro.