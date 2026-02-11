¡Confirmado!: Shakira anuncia megaconcierto gratuito que busca romper récords de asistencia

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La música pop internacional se prepara para uno de los eventos más esperados del año: un megaconcierto gratuito de Shakira que promete reunir a millones de personas en un despliegue cultural sin precedentes. La noticia fue confirmada por las autoridades locales y rápidamente encendió la expectativa de fanáticos en todo el mundo.

El espectáculo tendrá lugar el 2 de mayo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, como parte de la tercera edición del festival "Todo el mundo en Río", que cada año convierte a la ciudad brasileña en epicentro global de la música. El anuncio, realizado por el alcalde Eduardo Paes, puso fin a meses de especulaciones que incluían nombres como U2 y Justin Bieber.

Sobre el evento

Este evento anual nació con el objetivo de consolidar a Río como la capital mundial de los conciertos gratuitos de gran escala, demostrando un impacto positivo los dos últimos años.

En 2024, Madonna congregó a 1.6 millones de personas, mientras que en 2025 Lady Gaga batió récords con una asistencia estimada de 2.1 millones de espectadores, cifra que se convirtió en la más alta registrada en este tipo de espectáculos. Ahora, la expectativa gira en torno a si Shakira podrá alcanzar o incluso superar esa valla histórica.

Una historia consolidada con Brasil

La presentación marcará la tercera ocasión en que la barranquillera pisa suelo brasileño. Su relación con el país comenzó en 1997, en los inicios de su carrera, y se reanudó el año pasado con su gira "Las mujeres ya no lloran", que tuvo como punto de partida precisamente Río de Janeiro antes de recorrer más de 40 ciudades alrededor del mundo.

Con éxitos como Hips Don't Lie y Waka Waka, Shakira llega en uno de los momentos de mayor exposición mediática de su trayectoria. El concierto promete un despliegue técnico de primer nivel y refuerza la imagen de Copacabana como escenario icónico de la música global.

La confirmación del evento disparó las búsquedas de alojamiento en la zona sur de Río. Se espera un flujo masivo de turistas internacionales, especialmente de países vecinos como Argentina, Chile y Perú, lo que generará un impacto económico similar al de las ediciones anteriores.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y contará con transmisión global vía streaming, ampliando su alcance a millones de espectadores en todo el planeta.