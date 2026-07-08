Retiran popular SHAMPOO de los supermercados por posible riesgo de contaminación bacteriana

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Popular marca de shampoo anuncia el retiro voluntario de varios lotes de los supermercados por posible riesgo de contaminación bacteriana. Conoce de qué producto se trata y si lo tienes en casa.

Alerta sanitaria: Retiran lotes de reconocido shampoo

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta que ha despertado preocupación entre miles de consumidores y distribuidores de productos para el cuidado capilar. De acuerdo a los últimos reportes, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), informó sobre el retiro voluntario de varios lotes de una popular marca de shampoo.

Se trata de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo. ¿El motivo? Pues bien, según la FDA, la medida se da luego de que el fabricante Kao USA en EE. UU. y Canadá, detectara la presencia de la bacteria Pluralibacter gergoviae durante controles internos de calidad.

La FDA advierte que la infección por esta bacteria puede tener consecuencias graves e incluso mortales para personas vulnerables. Entre los problemas de salud que puede provocar se encuentran:

Infecciones en los ojos.

Enfermedades respiratorias.

Infecciones en las vías urinarias.

Sepsis (una respuesta inmunitaria exagerada y potencialmente mortal).

Retiro voluntario de productos tras detectar bacteria

El retiro de los lotes de shampoo en supermercados de EE. UU. y Canadá ocurre bajo la regulación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos y rige desde el 1 de julio del 2026. Asimismo, la FDA precisó que las presentaciones afectadas son:

Frascos de 8,5 oz (240 ml) con código de barras UPC 840035231242, lote YR010556.

(240 ml) con código de barras UPC 840035231242, lote YR010556. Frascos de 33,8 oz (1 litro) con código de barras UPC 840035231273, lotes YR010566 y YR010576.

Los productos afectados fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026. El código del lote puede encontrarse en la parte inferior del envase, impreso en color negro y precedido por las letras "YR".

Retiran de los supermercados Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo.

¿Qué hacer si tienes ese shampoo en casa?

Si bien la alerta sanitaria es en EE. UU. no está de más aconsejar que en caso de que algún amigo o familiar te diera ese producto como regalo, se tenga en cuenta lo siguiente:

Verifica el envase para corroborar si el código coincide con los números de la lista de lotes afectados.

para corroborar si el código coincide con los números de la lista de lotes afectados. Suspende el uso de forma inmediata.

de forma inmediata. Contacta al fabricante del producto.

De acuerdo con la información divulgada por la FDA, el fabricante Kao USA anunció el retiro voluntario de varios lotes del shampoo densificante para el cuero cabelludo Oribe Serene Scalp en Estados Unidos y Canadá, luego de detectar la presencia de la bacteria Pluralibacter gergoviae durante controles internos de calidad.