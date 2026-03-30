Conmoción en la música: Cantante de agrupación falleció a tiros en plena celebración de cumpleaños

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una celebración de cumpleaños terminó en una tragedia que ha conmocionado el ambiente de la música luego de que el cantante de una agrupación falleció al parecer presuntamente a manos del festejado. Además, producto del ataque otro de los integrantes también resultó herido.

Cantante de agrupación falleció a tiros

La madrugada del domingo 29 de marzo, en la colonia Ciudad Jardín, en Tijuana, Baja California, la celebración de un cumpleaños terminó en una tragedia. Resulta que un hombre acabó con la vida del vocalista de un grupo musical que amenizaba el evento privado.

De acuerdo a reportes preliminares, el atacante habría sido el festejado quien contrató a la agrupación 'Reacción' para celebrar su onomástico, sin embargo, la actuación se vio teñida de sangre después que abriera fuego contra el cantante provocándole la muerte y dejando a otro de los músicos herido.

La Fiscalía de Baja California detalló que el fatídico suceso se suscitó exactamente en el salón de fiestas "El Roble". Al lugar de los hechos se apersonaron elementos de la Policía Municipal al recibir reportes de detonaciones de armas de fuego.

Allí se percataron de que el líder de la banda de música ranchera, identificado bajo el nombre de Arturo, presentaba heridas de bala en el pecho y debajo del cuerpo. Por su parte, otro de sus compañeros de 24 años también fue atendido, este presentaba herida por proyectil de arma de fuego y fue derivado a un hospital, donde fue reportado en condición estable.

En Tijuana un sujeto contrato para su cumpleaños al grupo Reacción, mientras tocaban sacó un arma, mató al vocalista e hirió al segunda voz (Informacion en el enlace) https://t.co/x8ArSujYfb pic.twitter.com/kDszU4i7pC — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) March 29, 2026

Autoridades hallaron hasta 12 casquillos de bala

Hay que mencionar que, según la Fiscalía de Baja California el agresor habría realizado disparos al aire en un inicio y, acto seguido, dirigió el arma directamente contra los músicos sin mediar palabra o provocación aparente.

De otro lado, el grupo había sido contactado mediante redes sociales y el pago se efectuó por transferencia bancaria, fue la víctima mortal quien concretó este acuerdo. Vale indicar que en esta celebración se encontraban alrededor de 12 invitados, además de tres meseros.

En la escena del crimen las autoridades hallaron hasta 12 casquillos de bala. La Fiscalía General del Estado de Baja California dio inicio a una carpeta de investigación a fin de esclarecer los hechos. Aunque, el local no contaba con cámaras de vigilancia y por el momento el autor del asesinato permanece detenido por la citada institución.