¡Descansa en paz! Murió Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años tras complicaciones de salud

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luto en la música. Willie Colón, querido compositor e intérprete de íconos de la salsa como 'Idilio' y 'Gitana', falleció a los 75 años tras una intensa batalla por su salud. La noticia fue confirmada por su familia a través de su página oficial en Facebook.

Murió Willie Colón, el ícono de la salsa

El día de ayer, el cantante Rubén Blades dio a conocer que su compañero y buen amigo, Willie Colón, fue internado de urgencia en un hospital de Nueva York debido a un aparente problema respiratorio. Aunque señaló que no contaba con muchos detalles sobre su estado de salud, manifestó sus mejores deseos para una pronta recuperación.

Sin embargo, en la mañana de este sábado 21 de febrero, una lamentable noticia entristeció a todos los seguidores del querido artista, recordado por sus temas como 'Idilio', 'El gran varón', 'Talento de televisión' y muchas más que marcaron varias generaciones. Su familia, a través de sus redes sociales, anunció que Willie Colón perdió la vida "rodeado de sus seres queridos".

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre"", se lee en un inicio del comunicado.

¿De qué falleció Willie Colón?

Sus parientes también aprovecharon su comunicado para agradecer todas las muestras de cariño y mensajes de condolencias que han recibido desde tempranas horas por la irremediable pérdida de 'El Malo del Bronx' tras complicaciones de su salud. Hasta el momento, no dieron mayores detalles de las causas exactas de su deceso.

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiemo de luto. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", puntualizaron en su mensaje, que ha calado en los corazones de todos los fans de Willie Colón.

Familia de Willie Colón confirma la irremediable pérdida de la leyenda de la salsa.

Noticia en desarrollo...