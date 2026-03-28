Manolo Rojas y la vez que el "Zambo" Cavero se molestó por imitarlo: "Te voy a mandar una serenata silenciosa"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo del espectáculo peruano se encuentra de luto tras el inesperado fallecimiento del humorista e imitador Manolo Rojas, a los 63 años, anoche viernes 27 de marzo en el distrito de La Victoria. El destacado comediante será recordado por sus innumerables imitaciones desde políticos hasta artistas como es el caso del cantante Arturo "Zambo" Cavero, que confesó que se molestó por imitarlo.

Manolo Rojas: el "Zambo" Cavero se molestó por imitación

La partida de Manolo Rojas causó conmoción entre colegas, familiares y seguidores que lo acompañaron a lo largo de su carrera artística destacada por su presencia en recordados programas humorísticos, participación en series, películas así como también en la música. Pero sin duda alguna su talento innato para la imitación siempre resaltó.

El actor cómico ha tenido una infinidad de personajes en su haber entre los más destacados se encuentran el pastor "El Brother Pablo", el chef peruano "Don Pedrito" y el cantante de música criolla Arturo "Zambo" Cavero. Sobre este último, el fenecido comediante reveló una anécdota que en su momento llamó mucho la atención.

En tal sentido, en una entrevista que concedió el año pasado, la figura emblemática de la comicidad peruana narró que siempre tenía cercanía con boleristas y criollos quienes lo apreciaban entre los que se encontraba el intérprete de "Contigo Perú" a quien no le agradaba que lo imite.

"No le gustaba porque cuando yo lo imitaba, el comediante tiene que exagerar, busca que de alguna forma el sentido cómico y una vez Guillermo Guille (productor de televisión) me decía: 'Por qué haces una cosa, el "Zambo" cuando canta parece que se duerme. Duérmete y te caes para atrás'", recordó en diálogo con el programa "El Club de los Nocturnos".

Tras ello detalló que el cantante de música criolla acudió a una de sus presentaciones, lo miró fijamente y le expresó: "Te crees pende** ¿no? Cuídate, te voy a dar una serenata silenciosa con gente del jirón Cárcamo".

Pero más adelante, Manolo Rojas sostuvo que se reencontró con Cavero en el programa "Astros de la risa", en el que lo imitó, pero más allá de una molestia ambos interpretaron una canción y al final el criollo lo abraza y le aseguró que lo quería.

Falleció Manolo Rojas a los 63 años

El artista, cuyo nombre real era Víctor Manuel Rojas Ibáñez, fue hallado sin vida dentro de su vehículo, estacionado en las inmediaciones de su vivienda, ubicada en la urbanización Santa Catalina. Su hermano Jaime reveló que el artista falleció a causa de un infarto.

Es así como, Manolo Rojas, fallecido anoche, compartió hace un año una anécdota en la que reveló que la imitación que hacía del "Zambo" Cavero no le agradaba al cantante criollo, pero que en un programa se abrazaron y limaron asperezas.