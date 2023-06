Javier Masías y sus hilarantes respuestas en redes sociales: "No soy papá y estoy en contra de la reproducción humana"

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El controvertido y siempre ácido jurado de "El Gran Chef: Famosos", Javier Masías, sorprendió a miles de internautas en las redes sociales con sus más hilarantes respuestas a cuestionamientos que le hacen en su día a día. El más sorprende, sin duda, fue el relacionado a los hijos y a la "reproducción humana".

Sus "irónicas" respuestas

En TikTok se ha viralizado un video bajo el nombre: "Javier Masías y sus respuestas más icónicas xd", este material le pertenece a la cuenta: @laurengyak9 y presenta las más destacadas réplicas del presentador hacia sus fieles seguidores.

El corto inicia presentando una portada con la foto del conductor de Latina, seguidamente se empiezan a observar sus respuestas; una más sorprendente que la otra.

Un cibernauta se atrevió a elogiarlo y decirle a Masías que era como su "segundo papá", a lo que el, también comunicador, no dudó en responderle: "No soy papá y estoy en contra de la reproducción humana. A mí no me echen la culpa de todo este desastre".

Y ese no fue el único caso. Otro usuario le consultó sobre cuál sería el mejor whisky. Masías, fiel a su estilo sarcástico, le respondió: "El que tomes con quien más te importe".

Al parecer, al conductor de "El Gran Chef: Famosos", no le gustaría ser referente de nadie, puesto que cuando un seguidor le dijo que "de grande quiere ser como él", le dijo: "No lo hagas, busca algo verdaderamente provechoso que hacer".

Masías respondió de esta manera a un internauta: "El Gran Chef: Famosos es la revelación, yo solo soy un fiel servidor de satanás", cuando le mencionaron lo buena que es su participación dentro del programa.

Una seguidora trató de ser empática con él diciendo que "no es malo" como parece dentro del programa concurso, "pero creo que disfruta las eliminaciones porque sabe que los participantes sacan lo mejor". A lo que Masías respondió de manera irónica: "Lo disfruto porque se van".

¿Javier Masías es así realmente?

Javier Masías es comunicador y se inició escribiendo sobre moda, pero logró destacarse en el rubro de la gastronomía. Asimismo, condujo un programa digital de cocina llamado "Saber de sabor" en el año 2020.

Cabe precisar que el conductor del programa de Latina no es chef de profesión, pero se considera crítico gastronómico.

Según el diario La República, dijo que él en realidad no es así todo el tiempo, ya que fue la producción del programa que le pidió que tenga un papel rudo y severo con los participantes. Por el contrario, manifestó que su personalidad es jovial y sarcástica.

De esta manera, el hilarante jurado del programa nocturno de Latina, Javier Masías, reveló que su personalidad sarcástica es parte del concurso y eso también lo demuestra en sus respuestas a sus seguidores en redes sociales.