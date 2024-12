Magaly arremete contra Cueva tras hablar sobre la infidelidad: "Es el sacavueltero más conocido del país"

05/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El programa 'Magaly TV, La Firme' del 4 de noviembre fue escenario de un ácido comentario de Magaly Medina hacia Christian Cueva. La conductora no dejó pasar la oportunidad de ironizar sobre las recientes declaraciones del futbolista, quien aseguró que no perdonaría una infidelidad.

Magaly arremete contra Cuevam

Magaly Medina inició su crítica cuestionando la lógica detrás de la pregunta que le hicieron a Christian Cueva sobre la infidelidad. "¿Cómo le van a preguntar eso a Cueva? ¿A uno de los sacavuelteros más conocidos del país?", comentó con sarcasmo, generando risas en el set.

Además, señaló la ironía en sus declaraciones: "La respuesta más justa hubiera sido: 'Si a mí me perdonaron tantas veces, ¿Cómo no voy a perdonar?' Pero claro, eso no se le puede pedir a un mujeriego borrachoso y machista".

La conductora también aprovechó para analizar el comportamiento de Cueva y Pamela Franco durante sus recientes entrevistas. Según Magaly Medina, las respuestas de ambos fueron poco convincentes, y destacó el nerviosismo evidente de Pamela Franco.

"Pamela se tocaba el cabello y parecía incómoda. Es como cuando no sabes dónde meter las manos en una sesión de fotos. Algo de vergüenza deben tener, creo yo", añadió.

¿Magaly entrevistará a Cueva y Franco?

En un tono desafiante, Magaly Medina retó a la pareja a acudir a su programa para responder preguntas más directas. "Ya que están yendo a todos los sets y radios, ¿por qué no vienen acá? Me encantaría preguntarles cosas interesantes, pero parece que Cueva no es tan canchero como dice ser. Se chupan", expresó con ironía.

Críticas al discurso de la pareja

Medina también comentó las declaraciones de la pareja sobre su dinámica romántica, en las que Pamela Franco afirmó ser más detallista que romántica, mientras que Christian Cueva se describió como alguien con "detalles ocasionales". "¿Qué tiene que ver lo romántico con ser detallista? Hablan un montón y no dicen nada", criticó.

Finalmente, la conductora cerró el segmento con una frase cargada de sarcasmo: "Por favor, la próxima vez que vengan declaraciones de Cueva y Franco, tráiganme subtítulos. Entre el discurso de los 'procesos' y el de los 'detalles emocionales', nadie entiende nada".

