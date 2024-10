"Tu pregunta invade el espacio personal": Boluarte llama la atención a periodista y evitó responder sobre Mikonos

La presidenta de la República Dina Boluarte se mostró visiblemente incómoda duranta la conferencia de prensa brindada el día de hoy, miércoles 22 de octubre, donde se le preguntó incisivamente sobre su visita al condominio Mikonos, dicha consulta originó un tenso momento.

Un periodista preguntó a Boluarte sobre quién estaba dentro del vehículo conocido como el 'cofre' presidencial cuando fue visto cerca de dicho condominio, lo que levantó sospechas en el marco de la fuga de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

Dicho cuestionamiento surgió luego de que, en febrero del presente año, el vehículo presidencial fuera fotografiado cerca de Mikonos, donde el exgobernador regional se habría estado ocultando de la justicia.

En esa misma línea, la insistencia del comunicador sobre si podría aclarar si el 'cofre' presidencial fue utilizado para facilitar la fuga de Cerrón generó un tenso momento en la conferencia de prensa.

Asimismo, la mandataria evitó dar más detalles sobre el tema y afirmó que no estaba debatiendo con el periodista. A pesar de la presión para obtener una respuesta más clara y precisa, la mandataria negó que el vehículo hubiera regresado vacío al día siguiente.

"Es falso que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo. Quizá no me conozcas un poquito más, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja", agregó.