Magaly Medina habla del regreso de Gisela Valcárcel a la TV y la tilda de una manera inesperada

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina rompió su silencio sobre el posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV. La pelirroja sorprendió al destacar la relevancia de la rubia en la pantalla peruana y la tildó de una manera inesperada, dejando claro que, aunque han sido rivales por años, reconoce su peso en la industria.

Magaly habla del regreso de Gisela a la TV

Todo comenzó cuando los rumores sobre el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión empezaron a sonar más fuerte que nunca.

Aunque aún no existe canal, fecha ni programa confirmado, la posibilidad de verla nuevamente al mando de un espacio en el 2026 ha reavivado la polémica en el mundo del espectáculo peruano.

En medio de esta expectativa, Magaly Medina fue consultada al respecto durante una presentación pública.

Contra todo pronóstico —y considerando la rivalidad histórica que ambas arrastran por años—, la figura de ATV se mostró tranquila, sonriente y hasta celebró que la rubia regrese a la pantalla chica.

"Qué bueno. Ella siempre será una figura referente en nuestra televisión y es bueno volver a esos referentes", declaró la conductora de Magaly TV, La Firme.

Como era de esperar, su respuesta dejó a más de uno sorprendido, pues no es común verla elogiar a su archienemiga mediática.

¿Magaly competirá con Gisela Valcárcel?

Tras ese pequeño gesto de diplomacia, era inevitable que le preguntaran lo que todos querían saber: ¿A Magaly le gustaría enfrentar a Gisela en rating en el mismo horario? La 'Urraca' no dio rodeos.

"Yo estoy de lunes a viernes en el horario estelar. Ella, durante muchos años, reina los fines de semana", respondió con seguridad.

Con esa frase, Magaly Medina dejó claro que ambas dominan espacios distintos dentro de la parrilla televisiva.

La periodista también recordó la fuerza que Gisela Valcárcel sigue teniendo con el público sabatino y cómo su regreso podría mover nuevamente la competencia entre canales.

¿Magaly Medina seguirá en ATV?

Durante la misma entrevista, la conductora también fue consultada sobre su propio camino profesional ¿Seguirá en ATV? ¿Cambiará de casa televisiva? Magaly Medina confesó que aún está revisando opciones y que nada está completamente cerrado.

"Todavía no lo he firmado. Estoy analizando algunas cosas. No puedo decir con certeza que regreso a la televisión, sí, regresaré. Si no firmo por ATV, en algún canal debe ser. Pero de que regreso, regreso", expresó.

Pese a la incertidumbre, la 'Urraca' dejó ver su cariño por la señal donde ha trabajado por tantos años. "ATV es mi canal, me encantaría serlo, pero falta afinar cosas", añadió.

Magaly Medina dejó claro su punto sobre el regreso de Gisela Valcárcel a la TV. Con su inesperado comentario, reconoció la importancia de la rubia en la pantalla y cerró la entrevista con un tono respetuoso pero firme.