Mario Hart aclara quién es el hombre que apareció con Korina Rivadeneira y manejó su camioneta

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart se pronunció sobre las imágenes de Korina Rivadeneira junto a Enmanuel José Parrado, joven venezolano que fue visto manejando la camioneta utilizada por la modelo. El piloto explicó quién es, qué vínculo mantiene con ella y por qué suele acompañarla durante sus traslados por Lima.

Mario Hart identifica al acompañante de Korina

Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV La Firme' el lunes 31 de agosto y mostraron a Korina Rivadeneira realizando actividades en Lima junto a Enmanuel José Parrado. El joven fue registrado conduciendo la camioneta que utiliza la modelo, vehículo que legalmente figura relacionado con ambos.

Mario Hart habló del tema este martes 1 de septiembre durante su programa 'Sin +Que Decir'. El piloto aseguró que conoce al joven y explicó que Parrado es venezolano, pertenece al entorno de Korina y la ayuda desde hace tiempo con sus desplazamientos y diferentes diligencias.

"La verdad es que yo sé perfectamente quién es ese chico. Es un chico que le hace la movilidad a Korina desde hace mucho tiempo. Es un amigo venezolano de ella. Cuando Korina no quiere manejar o cuando está cansada o simplemente no le provoca salir a manejar el tráfico de Lima, lo llama y este chico la ayuda", indicó.

Hart explicó que no conoce con exactitud cuándo comenzó la relación de amistad entre Korina y Parrado. Señaló que pudo conocerlo en Venezuela o mediante otros amigos venezolanos en Perú. Además, indicó que el joven tiene vehículo propio y también realiza diligencias cuando la modelo necesita apoyo.

El piloto se refiere a las imágenes difundidas

Mario Hart también comentó el contenido presentado por el programa de Magaly Medina. El piloto afirmó que observó el informe y consideró que las imágenes mostraban principalmente la curiosidad por conocer la identidad del acompañante de Korina, sin presentar una situación que él considerara comprometedora.

"Ojo, no hay malo. Yo vi el reportaje ayer y no hay malicia, creo. Simplemente, la curiosidad de saber quién es el chico", habló.

Hart agregó que, si Korina estuviera comenzando una relación con otra persona, no tendría inconvenientes al respecto. El piloto afirmó que ella tiene libertad para rehacer su vida, aunque sus declaraciones sobre Parrado se centraron en explicar que lo conoce y que trabaja apoyándola.

Finalmente, Mario Hart aclaró la situación de la camioneta que aparece en las imágenes. Explicó que el vehículo es utilizado por Korina, aunque todavía figura legalmente a nombre de ambos debido a que fue adquirido durante su matrimonio y el trámite correspondiente todavía no había sido actualizado.