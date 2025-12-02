Samantha Batallanos sorprende con halagos al presidente José Jerí: "Lindo, me encanta"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Samantha Batallanos volvió a acaparar titulares en todos los medios luego de lanzar halagos inesperados al presidente José Jerí y compartir detalles sobre su polémica relación con Álvaro Rod.

Samantha Batallanos 'tira maíz' a José Jeri

Durante una entrevista exclusiva con Samuel Suárez, creador de Instarándula, Samantha Batallanos dejó claro que no tiene pelos en la lengua.

Ante la pregunta: "¿Qué te parece (el presidente José Jerí)?", la modelo respondió sin dudar: "Lindo, también me encanta".

El periodista quiso profundizar y preguntó: "¿Qué te llama la atención?". Entre risas, Samantha Batallanos fue directa: "Que es presidente, pues. Qué más. Si no fuera presidente, no lo hubiera visto nunca creo. Obvio. Es presidente joven".

La entrevista siguió con una pregunta de qué pasaría después: ¿Tendría chance José Jerí cuando ya no sea presidente? La respuesta de Samantha no dejó lugar a dudas: "No, ya no. El chiste es ahorita. Ya para qué cuando no sea presidente".

Recordemos que, en octubre de este año, durante una entrevista con América Hoy, le preguntaron a Samantha Batallanos: "Si el presidente Jerí te escribiese un mensaje invitándote a cenar, ¿aceptarías?".

Ella respondió entre risas: '¡Qué peligroso! No sé, no sé si eso se pueda, la verdad, jajaja'. Al final, confesó: 'O sea, sí me gustaría... (Es soltero). Me gustaría, ¿por qué no? ¿Por qué no aspirar a más?'."

Después, Samantha Batallanos sorprendió al contar qué haría por el Perú si algún día llegara a ser la primera dama: "Irme a muchos asentamientos humanos a ayudar en la educación. Me encantaría. Siento que falta bastante trabajo en educación".

Samantha Batallanos habla de Álvaro Rod

Pero la polémica no quedó allí. Samantha Batallanos también compartió un episodio inesperado con su expareja Álvaro Rod durante su participación en El Reventonazo.

La modelo recordó que todo ocurrió por un simple pedido de shampoo costoso y la reacción del cantante la sorprendió.

"Le decía por qué lloras. Luego me di cuenta que él no se sentía con la capacidad económica de estar conmigo, qué habrá sentido. Tiene mucha inseguridad, no sé", reveló. Aclaró que no exigía regalos caros, solo expresaba sus preferencias.

Sobre el tema, Samantha Batallanos agregó: "Creo que le falta madurar como hombre", haciendo referencia al voucher que el cantante mostró después a la prensa.

En definitiva, Samantha Batallanos vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Entre declaraciones sobre su atracción hacia José Jerí y los detalles de su historia con Álvaro Rod, la modelo dejó en claro que no tiene pelos en la lengua.