Millie Bobby Brown ya tiene nuevo nombre: Descubre cómo se llama la estrella de 'Stranger Things'

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Millie Bobby Brown, famosa en todo el mundo por ser una de las protagonistas de Stranger Things, dejó a todos boquiabiertos al contar que ahora cambió su nombre legal tras casarse con Jake Bongiovi.

El nuevo nombre de Millie Bobby Brown

El cambio se hizo oficial un año y medio después de que se casara con Jake Bongiovi, allá por mayo de 2023, tras tres años de noviazgo.

La noticia salió cuando Millie Bobby Brown y Noah Schnapp estaban en un jueguito con la prensa adivinando cosas personales del otro.

Noah Schnapp intentó adivinar su nombre completo, sugiriendo "Millie Bonnie Brown" y "Millie Bonnie Bongiovi Brown", hasta que la actriz aclaró con firmeza: "Deja a Bobby [y] deja a Brown. Solo es Millie Bonnie Bongiovi, eso es todo".

La boda de Millie y Jake Bongiovi

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown realizaron una ceremonia privada en mayo de 2023 y, cuatro meses después, organizaron un segundo evento en Italia.

Durante el festejo, la estrella de Stranger Things lució cuatro vestidos diferentes, compartiendo en sus redes sociales: "Por siempre y para siempre, tu esposa".

En agosto, la pareja formalizó la adopción de una niña, según comunicaron en sus plataformas digitales: "Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad".

Añadieron: "Y entonces quedaron tres". Aunque no contaron públicamente cómo se llama la niña, se vio que en el estuche del teléfono había unas letras que podrían ser sus iniciales.

Millie Bobby Brown dejó clarito que quiere proteger la privacidad de su hija y que no va a soltar ningún detalle hasta que la pequeña decida contar su propia historia.

"Para mí es muy importante protegerla hasta que sea lo suficientemente mayor como para decidir si quiere compartir su historia", dijo.

Además, la actriz manifestó su deseo de formar una familia numerosa, mencionando: "Quiero una familia grande; yo soy una de cuatro hermanos y él también. Somos 50-50 en todo".

Noah Schnapp, el padrino perfecto

Durante la promoción de la última temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown confirmó que Noah Schnapp será el padrino de su hija, destacando la confianza y amistad que los une desde 2016.

La actriz señaló que la llegada de la niña fue recibida con afecto por su círculo cercano: "Todos se transforman en versiones mucho más suaves y tiernas cuando están con ella".

Por su parte, Noah Schnapp reconoció la importancia del rol y compartió su alegría: "Es sinceramente la mayor alegría".

Entonces sí, ya es oficial, Millie Bobby Brown tiene nuevo nombre: Millie Bonnie Bongiovi, consolidando su identidad tras su matrimonio y la adopción de su hija.