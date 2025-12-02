Influencers Coco y Caren Alegría comparten emotivo mensaje tras pérdida a su bebé: "Papá y mamá te aman demasiado"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El francés 'Coco' y su esposa peruana Caren Alegría compartieron un mensaje súper emotivo tras la pérdida a su bebé. La pareja, que siempre hace reír a sus seguidores con sus ocurrencias, recibió un montón de mensajes de apoyo y cariño después de contar esta triste noticia.

Caren y Coco revelan dolorosa pérdida de su bebé

En su publicación de Instagram, Coco y Caren Alegría compartieron fotos y videos del momento en que descubrieron que serían padres, incluyendo la ecografía del bebé, la prueba de embarazo y otras imágenes que captaron su felicidad.

Junto a las fotos, escribieron un mensaje dedicado a su pequeño: "A nuestro angelito quiero decirle que siempre estarás en nuestros corazones, papá y ama te aman demasiado y que en ese poco tiempo que nos acompañaste nos hiciste muy felices".

La pareja recordó con cariño la etapa de expectativa y alegría tras su matrimonio, pero también revivió el doloroso momento en que el embarazo de Caren no prosperó.

En sus palabras, expresaron la magnitud de la pérdida: "Siempre te extrañaremos. Un día como hoy deberíamos saber el sexo de nuestro bebé, pero Dios tenía otros planes para nosotros".

"Solo queda recordar con estas fotos lo felices que fuimos cuando supimos de su llegada. Y aunque ya hayan pasado meses de su partida, siempre pensamos en nuestro angelito; el dolor de una pérdida es indescriptible y solo queda vivir con ese dolor", agregaron.

Caren Alegría agradece apoyo tras pérdida

Tras compartir su experiencia, Caren Alegría publicó un mensaje adicional para agradecer las muestras de cariño y solidaridad que recibieron.

La influencer destacó que muchas mujeres atraviesan pérdidas gestacionales y que, a pesar de ser más comunes de lo que se cree, muchas lo guardan en silencio por miedo o culpa.

En sus redes, Caren escribió: "Quiero agradecer a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirme para contarme su historia. La pérdida gestacional es más común de lo que uno cree, pero es un tema tabú que muchas esconden y sufren en silencio"

"No hay que culparse, eso nos pasa a muchas y no es porque estemos mal ni porque sea nuestra culpa, simplemente pasa (...) Solo espero que al compartir esta parte de nuestra historia se sientan acompañadas, recuerden que no están solas, las abrazo y quiero recordarles lo fuertes que son", añadió.

En definitiva, Coco y Caren Alegría lograron conmover a sus fans al revelar la pérdida de su bebé y expresar su dolor de manera sincera.