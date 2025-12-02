Cristian Castro EXPLOTA tras imitación de humorista chileno en Teletón: "¿Por qué me hacen esto?"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante Cristian Castro se ha mostrado totalmente en desacuerdo con la imitación de él que ha realizado el comediante chileno Stefan Kramer durante el cierre de la Teletón llevada a cabo en Chile.

La incomodidad del público

El pasado sábado 29 de noviembre el reconocido humorista sureño se presentó ante la multitud chilena en el estadio Nacional, de Santiago de Chile, como parte de la clausura de la Teletón 2025.

Como parte de su show sorprendió a más de uno con la interpretación del cantante mexicano Cristian Castro y del excandidato presidencial Eduardo Artés, sin embargo, lejos de recibir aplausos y éxitos como en años anteriores, Kramer estuvo en el ojo del huracán y recibió una ola de críticas.

El artista, quien recurrentemente forma parte del espectáculo final del evento, no logró conquistar al público ni a los televidentes y los usuarios de las redes sociales no demoraron en demostrar su desazón por lo que realizó el comediante.

Los cibernautas acusaron al imitador de faltarle el respeto al intérprete de 'Azul', quien inclusive formó parte de los artistas que se presentaron en la primera noche de la reconocida cruzada solidaria con una muy aplaudida puesta en escena.

Stefan Kramer recibe críticas

El humorista recurrió a su cuenta de Instagram oficial para publicar un fragmento de su imitación, pero los comentarios negativos fueron numerosos lo que lo llevó eliminar la publicación. Pese a ello, en otros de sus posteos las críticas continuaron.

"¿Cómo se te ocurra imitar a Cristian de esa manera tan horrible?", "Querías dejarlo de payaso y el único payaso fuiste tú", "Mala elección de personaje, ni siquiera lo imitaste bien", "Cristian apoyó a la Teletón, un mínimo de respeto", "Qué bueno que borraste la presentación de la Teletón en Instagram, parece que no te asesoraste bien en el personaje", fueron algunos de los comentarios.

Cristian Castro se molesta

Durante su primer concierto en Chile que se realizó el lunes 1 de diciembre, Cristian Castro se tomó unos minutos para abordar la polémica que generó la imitación.

"Me estuve enterando de que me estuvieron imitando y que eso no les gustó. Me imitó muy, muy feo, ¿verdad? ¿por qué me hacen esto?, se le escuchói decir en el escenario.

Luego de ser imitado por el comediante Stefan Kramer en el evento de cierre de la Teletón Chile 2025, el cantante mexicano Cristian Castro demostró su descontento con lo realizado por el artista chileno, quien a su vez también recibió críticas del público, televidentes y usuarios de las redes sociales.