Bryan Torres revela que él terminó con Samahara Lobatón y niega infidelidad: "Los hijos no atan"

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres volvió a ponerlos en el ojo público. Mientras la influencer dio a entender posibles infidelidades, el cantante negó todo y dejó en claro que fue él quien decidió terminar la relación.

Samahara Lobatón anuncia fin de su relación

La influencer decidió anunciar el cierre de su vínculo con Bryan Torres a través de sus redes sociales. Según Samahara Lobatón, la decisión no fue impulsiva, sino producto de un hallazgo que consideró imposible de tolerar.

En su mensaje, señaló que detectó "una conducta que representa una falta de respeto y compromiso", dejando claro que sus límites personales se habían roto.

La artista recordó que había dejado explícitas las normas que quería proteger dentro de su hogar, basándose en experiencias pasadas que se hicieron públicas.

Para ella, esos acuerdos se vieron vulnerados, afectando "la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia", por lo que cerró este capítulo con la convicción de priorizar a sus hijos y recomponer su vida lejos del conflicto.

"Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza", escribió la hija de Melissa Klug.

Además, agradeció a las personas cercanas que la apoyaron durante las últimas semanas y que le permitieron enfrentar este proceso con lucidez.

Aunque no detalló el episodio específico que originó su decisión, su mensaje dejó entrever que se sintió traicionada en ciertos límites que había marcado dentro de la relación.

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón

Por su parte, Bryan Torres respondió con un tono distinto, enfatizando que fue él quien decidió terminar la relación. El cantante negó cualquier vínculo con terceras personas y aseguró que su decisión busca proteger a sus hijos.

"Los hijos no atan", expresó, dejando en claro que su intención es alejarse de una dinámica que ya consideraba insostenible.

Bryan Torres explicó que la narrativa sobre supuestas infidelidades o conversaciones comprometedoras buscaba distraer del verdadero motivo de la separación, aunque no lo precisó.

Señaló sentirse triste por sus hijos, pero también sereno por haber tomado una decisión que ya venía postergando. Su enfoque está ahora en su trabajo y en cumplir con sus responsabilidades como padre.

La separación de Samahara Lobatón y Bryan Torres deja claras sus versiones: ella dio a entender una posible infidelidad, pero él lo negó y aseguró que fue él quien puso fin a la relación, cuidando su paz y la de sus hijos.