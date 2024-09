Melissa Klug anuncia que aceptaron su demanda contra Pamela López por involucrarla con Cueva

Melissa Klug confirmó en una entrevista en el programa 'América Hoy' que su demanda contra Pamela López ha sido admitida por las autoridades judiciales. La empresaria tomó esta decisión luego de que la aún esposa del futbolista Christian Cueva la mencionara en una supuesta relación sentimental con el futbolista, lo que, según la 'Blanca de Chucuito', afectó su relación actual con Jesús Barco y dañó su imagen pública.

Durante la entrevista, Melissa Klug mostró su firmeza al hablar sobre la demanda que presentó contra Pamela López. Según la 'Blanca de Chucuito', los comentarios malintencionados de Pamela López sobre un supuesto romance con Christian Cueva son completamente infundados y han perjudicado su vida personal.

"No puedo pronunciarme mucho. Mi abogado me ha asesorado y me dijo que el tema ya está judicializado y es ahí donde se tendrá que resolver la cosa (...) Mi denuncia ya está aceptada", afirmó Melissa Klug.