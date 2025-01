Onelia Molina responde fuerte y claro a Alejandra Baigorria tras asegurar que no la invitará a su boda

21/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina se pronunció, a través de una presentadora de espectáculos, sobre las polémicas declaraciones que dio Alejandra Baigorria cuando se le preguntó si invitaría a la odontóloga a su boda con Said Palao.

Onelia envía fuerte mensaje a Ale Baigorria

Durante la última edición de 'Espectáculos de Verano', la conductora Ximena Dávila se tomó unos minutos para referirse a la polémica que envuelve a Onelia Molina y Alejandra Baigorria, sobre todo porque la empresaria textil declaró recientemente que no invitaría a su boda a la pareja de Mario Irivarren.

Es así que, según la presentadora de noticias coincidió con la chica reality en un evento, donde aprovechó en consultarle por qué la popular 'Gringa de Gamarra' no la pasa ni mucho menos desea que se haga presente en su matrimonio con Said Palao.

Si bien Onelia recalcó no saber el porqué de la antipatía de Alejandra, dejó en claro que una vez intentó acercarse a ella para conversar; sin embargo, nunca se lo permitió: "Ella (Onelia) me dijo que no tenía ni idea por qué Alejandra no la quería".

Alejandra Baigorria descarta invitar a Onelia a su boda

En una reciente entrevista, Ale descartó que vaya a invitar a Onelia Molina, pareja de Mario Irivarren, a su boda, asegurando que nunca llegó a conversar con la odontóloga sobre la situación que las enfrentaba: "Nunca llegamos a limar asperezas con Onelia", mencionó con bastante seriedad.

Por otro lado, la exchica reality reveló que estaría a punto de seguir el mismo camino que Gisela Valcárcel y Roberto Martínez, debido a que está pensando seriamente en transmitir la ceremonia de su boda, pero que para ello, sus fans tendrán que aceptar una importante y crucial condición: Pagar para verla a través de la señal de YouTube.

"La boda probablemente va a ser transmitida, pero en mi canal de YouTube. Está en conversaciones, lo que pasa es que todas las abuelitas se encuentran conmigo y me dicen: 'por favor, Ale, lo que más desearía es verte, verlo en vivo'. La gente quiere y si la gente lo pide", señaló en un primer momento para las cámaras de 'Estas En Todas'.

Debido a la próxima boda de Alejandra Baigorria, Onelia Molina decidió pronunciarse asegurar que hasta ahora no entiende porqué la empresaria le tiene tanta antipatía pese a que en algún momento intento acercarse a ella para limar asperezas.