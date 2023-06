Melissa Klug revela que fue expulsada del colegio por estar embarazada a los 15 años

Melissa Klug ha sorprendido a todos tras revelar que está embarazada de su sexto hijo; debido a esto, fue invitada a un programa de espectáculos donde habló sobre su estado y además, reveló que no la pasó bien durante su primera gestación, ya que fue obligada a dejar el colegio a los 15 años.

La popular "Blanca de Chucuito" estuvo en el programa "Estás en todas" y habló sobre cuando estaba embarazada de su primera hija, Gianella Marquina. Según sus propias palabras, no tenía una amiga en quien confiar, por lo que decidió ocultar su embarazo por varios meses.

"No tenía a nadie, ni amigas que me apoyen. Me fajaba porque sino mi mamá me iba a matar, me fajaba hasta los 6 meses y me metieron un cachetadón", empezó contando la empresaria.