Metiche arremete contra el panetón de 'Hablando Huevadas': "Parece cartón, mejor está el Charitón"

05/12/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor Kurt Villavicencio, mejor conocido como Metiche, no pudo evitar desatar polémica en su programa 'Todo se filtra' al probar el panetón navideño lanzado por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, creadores de 'Hablando Huevadas'. Fiel a su estilo, no dudó en criticar el producto con humor y sarcasmo, generando reacciones en vivo y en las redes sociales.

Metiche critica panetón 'Hablando Huevadas'

Desde el momento en que Metiche vio el empaque del panetón, no dudó en lanzar su primera crítica. Con su característica ironía, comentó sobre la presentación: "Claro, ambos en caricatura para no asustar a la gente", provocando risas en el set.

Aunque la broma inicial fue ligera, las dudas sobre la calidad del producto comenzaron a surgir en el aire. Al abrir el panetón, Metiche expresó su escepticismo, diciendo: "Está medio duro, mejor es el Charitón. No, ya no, ya", mientras dejaba el pedazo sobre la mesa.

Las críticas continuaron al respecto del tamaño y la textura del panetón, comparándolo con materiales poco apetitosos. "No es que esté seco, pero está muy chiquito. Parece cartón, tal vez se pasaron con eso. Mejor color cartón y panetón cartón", agregó Metiche, haciendo una comparación poco halagadora.

Las reacciones en el set fueron mixtas, ya que otros compañeros también probaron el panetón, generando más risas y comentarios jocosos. Sin embargo, el conductor dejó claro que no recomendaría el producto.

Metiche y sus otras críticas contra 'HH'

Este no es el primer producto de 'Hablando Huevadas' que recibe la crítica de Metiche. En septiembre, el conductor ya había generado controversia al hablar del chocolate de la misma marca, que le provocó una reacción alérgica.

"No les miento, no me gustan las mentiras, acá tengo ronchas y acá también (en las manos). Comí el día lunes todo el chocolate, tuvieron que pagar de la caja chica ocho soles cincuenta que nos cuesta , porque acá somos pobres, no tenemos toda la plata que tienen Jorge Luna y Ricardo Mendoza", expresó Metiche en su momento.

Durante el programa, recordó la experiencia de haber enrojecido por el chocolate y expresó su esperanza de que el panetón no causara el mismo efecto. Aunque el tono de sus comentarios fue claramente humorístico, no dejó de manifestar que el producto no cumplió con sus expectativas.

Lo que está claro es que, a pesar de las críticas, los productos de 'Hablando Huevadas' siguen siendo relevantes y generan conversación. Metiche reafirmó su postura y dejó entrever que este panetón no formará parte de su lista de compras navideñas. Sin embargo, la controversia sobre el producto probablemente aumente la curiosidad y el interés del público.