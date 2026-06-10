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Video pone en evidencia la falta de accesibilidad en las calles y cómo afecta a personas con discapacidad visual

Por medio de un video publicado por una institución dedicada a personas con discapacidad visual, se denuncia la falta de empatía y accesibilidad en espacios públicos.

Video denuncia accesibilidad para personas con discapacidad visual
Video denuncia accesibilidad para personas con discapacidad visual (Composición Exitosa)

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/06/2026

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A través de un video compartido en una red social, se ha denunciado públicamente la falta de accesibilidad en el tren eléctrico y la escacez de empatía en los ciudadanos al ver una persona con discapacidad visual transportarse por las calles de la ciudad.

Imágenes que denuncian el hecho

En el video publicado en la cuenta Braille Perú, se puede ver el recorrido que realiza una ciudadana con discapacidad visual desde los exteriores del tren eléctrico, momento en el que se ve bajando de las escaleras con dificultad mientras usa elementos que la ayuden a orientarse como una varilla que sigue su traslado en el suelo, marcando que no se tropiece con algún obstáculo.

Desde el inicio del video comienza una narración de un usuario que se encuentra grabando este momento que ha capturado diversas reacciones en cuestión de horas dada la falta de ayuda a esta ciudadana que se transportaba con dificultad.

"Ojalá que a ninguna de estas personas le pueda nacer una persona con discapacidad para que puedan entender lo difícil que es para una persona con discapacidad poder desplazarse en estos lugares", señala la persona que graba el video.

@brailleperu Compartan este video!!🚨🚨 #brailleperu #braille #discapacidadvisual ♬ sonido original - brailleperu

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En ese sentido, la persona que graba el hecho, enfatiza que su objetivo es mostrar el día a día de muchos peruanos que se movilizan en el territorio nacional frente a cientos de personas que muestran indiferencias y las complicaciones que surgen al tratar de adaptarse en una ciudad que cuenta con poca accesibilidad.

"En algún momento van a hacernos caso con tanto reclamo que vamos a hacer, nadie puede entender la situación, la desgracia de las personas con discapacidad, solamente cada uno tiene empatía y se preocupa por sus problemas, mi problema es trabajar y punto, no me interesa lo que sucede", manifiesta el usuario.

Siguiendo esa línea, la persona que graba el contenido audiovisual comenta el hecho que, casi al finalizar el clip se ve como un ciudadano se acerca a ayudar a la joven tomándole la mano para ayudarla a continuar con su camino, a lo que el usuario que habla en el video resalta dicho accionar ya que fue el único que tomo una medida frente a lo que ocurría.

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"Por eso se graba, para poder agarrar y crear conciencia de que las personas pueden actuar como está actuando el joven ayudando a una persona con discapacidad, no todos tienen esa empatía", concluye.

Finalmente, este video pone en evidencia la falta de accesibilidad en diversos espacios y se muestra la afectación de ello a personas con discapacidad visual.

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