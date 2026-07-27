Cercado de Lima: hallan cuerpo sin vida en la Vía Expresa Línea Amarilla tras presunto atropello con fuga

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hombre fue hallado sin vida durante la noche del domingo 26 de julio en la vía expresa Línea Amarilla, cerca del límite entre el Cercado de Lima y Carmen de la Legua. La víctima, que permanece como NN, habría sido atropellada por un vehículo cuyo conductor escapó tras el presunto accidente.

Presunto accidente de tránsito

El cuerpo fue encontrado tendido en la pista, en dirección hacia la avenida Universitaria. De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas por la Policía Nacional, el caso sería investigado como un accidente de tránsito con consecuencia fatal y posterior fuga del conductor. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima.

Pese a que el hallazgo ocurrió la noche del 26 de julio, el cadáver permanecía en el lugar a la espera hasta la madrugada de las diligencias correspondientes. Un patrullero de la comisaría de Mirones Bajo permaneció en la zona para custodiar la escena, mientras peritos de Criminalística y el fiscal de turno realizaban las investigaciones.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió el presunto atropello y establecer las circunstancias en las que el hombre perdió la vida. Asimismo, se espera que las diligencias permitan identificar a la víctima y obtener información que ayude a ubicar al conductor que habría abandonado el lugar tras el accidente.

Para evitar nuevos accidentes, una unidad de auxilio vial de la Línea Amarilla se ubicó al inicio de la bajada y comenzó a advertir y desviar a los conductores que transitaban hacia la avenida Universitaria. La zona permanece bajo vigilancia mientras continúan las diligencias y se espera el levantamiento del cadáver.

🔴🔵 Cercado de Lima: hallan cuerpo sin vida en la Vía Expresa Línea Amarilla.



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Otro accidente en SJL

Hace unos días, un joven perdió la vida tras ser atropellado por un bus del corredor morado en la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El trágico accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde del martes 22 de julio, generando conmoción entre los vecinos de la zona y obligando a la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad de transporte circulaba sin pasajeros cuando se vio involucrada en un accidente de tránsito que terminó con el atropello fatal del peatón. Tras el hecho, personal policial llegó al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes mientras se investigan las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

El conductor del bus fue trasladado a la comisaría del sector, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones. Horas más tarde, durante la noche, la vía fue despejada y el tránsito volvió a la normalidad. En el lugar, vecinos expresaron su preocupación por los constantes accidentes registrados en esta importante avenida.