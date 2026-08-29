Dolly Parton y Miley Cyrus: el vínculo que podría convertir a la cantante en heredera de su fortuna

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este 25 de agosto se dio a conocer el fallecimiento de la cantante de música country, Dolly Parton, quien falleció a los 80 años. Ante este hecho y dado que la figura reconocida no tuvo descendientes, se especula que su ahijada, Miley Cyrus podría recibir como herencia la fortuna de la intérprete.

¿Miley Cyrus heradará la fortuna de la cantante Dolly Parton?

Tras el inesperado fallecimiento de Dolly Parton, Miley Cyrus recurrió a sus redes sociales para rendir homenaje a quien consideraba una figura muy especial en su vida. La cantante compartió una fotografía de la estrella del country acompañada de un conmovedor mensaje en el que expresó su dolor, agradecimiento y aseguró que ahora cuenta con un ángel a su lado.

Mientras tanto, el futuro de la fortuna y el legado discográfico de la cantante de música country Dolly Parton aún genera interrogantes, ya que sus herederos no han sido confirmados públicamente. En medio de las especulaciones, algunos rumores apuntan a que Miley podría recibir parte de su patrimonio y trabajo musical, cuyo valor rondaría los 450 millones de dólares.

Emotiva de Miley Cyrus por el fallecimiento de su tía Dolly Parton

Tras darse a conocer la noticias en los medios de comunicación internacionales, la ahijada de la emblemática cantante, Miley Cyrus publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida en el que expresó su sentir en este difícil momento.

Como parte de su comunicado, la artista aseguró que su vínculo con la cantante permanecerá siempre en su vida. Además, señaló que Dolly Parton habría querido que procesara su dolor, lo transformara en música y continuara adelante.

"La sensación de haber perdido a mi tía Dolly va más allá de lo que me parece adecuado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y ahí se quedarán, detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones", expresó Miley Cyrus en sus redes sociales.

Por ahora, no existe confirmación oficial de que Miley Cyrus sea heredera de Dolly Parton. Según lo que se sabe de su vínculo es que la cantante juvenil fue su ahijada y mantuvo una relación muy cercana con ella por décadas a lo largo de su carrera. Sin embargo, hasta el momento no se conoce a los beneficiarios de su fortuna y patrimonio públicamente.

Finalmente, se espera que los próximos días se conozca mayor información sobre las personas o instituciones que heredarán la fortuna de la recordada cantante estadounidense Dolly Parton.