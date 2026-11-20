20/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una actriz anunció el fallecimiento de su bebé cuando tenía 24 semanas de gestación. La artista y creadora de contenidos compartió la noticia con un emotivo mensaje de despedida junto a su pareja, lo que generó conmoción entre sus seguidores.

Actriz venezolana atraviesa difícil momento familiar

El jueves 19 de noviembre, una triste noticia conmocionó al mundo del espectáculo y la televisión. Una reconocida actriz compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para revelar que atraviesa un difícil momento familiar.

De acuerdo a la publicación de la actriz, bailarina, cantante y creadora de contenido venezolana, Estefany Gómez, su bebé murió cuando tenía 24 semanas de gestación. La artista lanzó una dedicatoria junto a su pareja para reflejar el dolor que representa despedirse de una hija antes de poder tenerla entre sus brazos.

"Con el corazón completamente destrozado, les compartimos la desgarradora noticia de que nuestra hermosa bebé, Stella Lucía, falleció a las 24 semanas", escribieron al inicio de su publicación.

Estefany Gómez perdió a su bebé: así lo anunció en redes

También recordó que durante meses soñaron con la pequeña niña, imaginaron cómo sería su vida juntos y la amaron incluso antes de poder conocerla físicamente.

"No hay palabras que puedan describir el dolor de perder a nuestra hija. Pasamos meses soñando con ella, imaginando nuestra vida juntos y amándola más de lo que jamás creímos posible. Y ahora nos queda un amor tan inmenso y un dolor que parece imposible de soportar", siguió en su mensaje.

Estefany Gómez también, en otro fragmento del mensaje, le dedicó unas palabras directamente a su hija: "Mi Stella, daría cualquier cosa porque siguieras aquí. Por la oportunidad de tenerte en mis brazos, verte crecer saludable y vivir todos los hermosos momentos que se suponía que íbamos a compartir juntos".

Pese a que ya no está junto a ella, la artista, que reside en Estados Unidos, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores, aseguró que siempre vivirá en su corazón y pasará el resto de su vida amándola y extrañándola.

Recuerda a su bebé con cariño y espera reencontrarse con ella

Finalmente, en su publicación, también manifestó que sueña con el día en que puedan reencontrarse con su pequeña para abrazarla y no tener que separarse nunca más.

La noticia de la pérdida tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues apenas unos meses atrás la artista había compartido la felicidad que sentía por convertirse en mamá (el 16 de septiembre de 2026, Gómez publicó un video junto a su pareja y algunas imágenes de la ecografía para anunciar su dulce espera).

De esa manera, a través de sus redes sociales, la actriz Estefany Gómez y su pareja comunicaron que su bebé murió a los 24 semanas de gestación. La noticia fue lanzada con una dedicatoria en la que expresaron el dolor que representa despedirse de una hija antes de poder tenerla entre sus brazos.