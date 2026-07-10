Erling Haaland y su INESPERADA faceta antes de brillar en el fútbol: ¿Un pasado oculto?

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El pasado de Erling Haaland que sorprende a todo el mundo. Descubre cuál fue la inesperada faceta del delantero de Noruega antes de convertirse en la figura estrella del Mundial 2026 con cada uno de sus goles.

Erling Haaland y su faceta previo al Mundial 2026

La Copa Mundial de Fútbol nos ha mostrado grandes figuras este 2026. No solo Cabo Verde con Vozinha ha causado la sorpresa de los hinchas, sino también Erling Haaland, el delantero de 25 años, quien fue el gran protagonista de la clasificación de Noruega a los cuartos de final de este importante evento deportivo internacional.

No solo sus goles o sus habilidades con el balón en la cancha han generado conversación, sino que en los últimos días se hizo viral su historia. Pues bien, previamente a sobresalir en el Mundial, el goleador estrella de Noruega tenía un pasado que pocos conocían.

Antes de convertirse en futbolista, Haaland tomó un micrófono y grabó una canción de rap junto con dos compañeros de la Selección de Noruega Sub-17. Lo que comenzó como una simple ocurrencia durante una concentración terminó convirtiéndose en una curiosa escena que se remonta en 2016.

Erling Haaland rapero con Flow Kingz antes de ser goleador de Noruega.

Video viral de Haaland antes de ser goleador de Noruega

Haaland con Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg, juntos bajo el nombre de Flow Kingz, grabaron el rap titulado 'Kygo jo'. En el material audiovisual se puede ver a los tres jóvenes demostrar sus habilidades para el canto con un estilo relajado y humorístico.

Los tres futbolistas, incluso, realizan coreografías en parques y jardines. También se ve a Haaland frente a una parrilla mientras sostiene utensilios de cocina, una imagen que con el paso del tiempo se volvió muy comentada entre los aficionados del Mundial 2026.

Con el paso de los años, el video alcanzó cerca de 21 millones de reproducciones en YouTube. Incluso en una entrevista, Haaland calificó su experiencia con Flow Kingz como una simple actividad recreativa y que la canción surgió como una forma de pasar el tiempo con sus amigos, sin intención de trascender el círculo íntimo.

"Somos un grupo de tres. Erik Botheim y Erik Tobias son muy buenos amigos. Estábamos un poco aburridos y decidimos hacer una canción de rap", expresó el ahora goleador estrella de Noruega, en su primera entrevista tras llegar al Manchester City.

De rapero a brillar como futbolista y eliminar a Brasil

Noruega ha alcanzado por primera vez unos cuartos de final de un Mundial tras ganar a Brasil por 2-1, partido en el que Haaland marcó los dos goles. Mientras los aficionados esperan seguir viendo las habilidades del noruego en el balompié, su faceta como rapero antes de brillar en el fútbol sigue sorprendiendo.

Aunque Flow Kingz jamás lanzó un segundo sencillo, la historia continúa despertando interés en internet, pues pocos sabían del pasado oculto de Erling Haaland antes de convertirse en uno de los jugadores que más sobresalen en el Mundial 2026.