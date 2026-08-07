Tom Holland y Zendaya habrían celebrado su esperada boda en un lujoso hotel de Inglaterra

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tom Holland y Zendaya demostraron que para ser felices no hace falta armar tanto show. Luego de mantener en secreto su matrimonio durante varios meses, la parejita del momento habría celebrado su esperada boda en un lujoso hotel de Inglaterra y rodeada únicamente de su círculo más cercano.

Tom Holland y Zendaya celebraron su boda

Todo indica que Tom Holland y Zendaya querían festejar su unión a su manera y sin cámaras siguiéndolos a cada paso. Según reportes difundidos recientemente, los protagonistas de Spider-Man reunieron a familiares y amigos.

La celebración se habría realizado en el exclusivo Beaverbrook Hotel, ubicado en Surrey, Inglaterra, muy cerca de Kingston upon Thames, localidad natal de Tom Holland y un lugar especialmente cercano para el actor británico.

La reunión se habría realizado el último martes y habría servido como una celebración posterior a la ceremonia privada en la que ambos se convirtieron oficialmente en esposos meses atrás. Es decir, primero habrían pasado por el altar alejados de los flashes y recién después llegó el esperado festejo con sus seres queridos.

La celebración habría sido bastante reservada, algo que no sorprende considerando el extremo cuidado con el que Zendaya y Holland han manejado su vida sentimental desde que comenzaron su relación.

Aunque los actores no han compartido imágenes ni detalles de esta fiesta, diferentes reportes coinciden en que eligieron el lujoso establecimiento de Surrey para compartir este momento especial con personas cercanas.

Tom Holland y Zendaya ya estaban casados

Pero este matrimonio no apareció de la nada. Las señales comenzaron a hacerse cada vez más evidentes desde marzo de 2026. Durante los Actor Awards, celebrados el 1 de marzo, Law Roach, estilista y amigo cercano de Zendaya, soltó tremenda revelación cuando fue consultado sobre los planes de boda de la pareja.

"La boda ya ocurrió. Se la perdieron", comentó, dejando a más de uno con la boca abierta y desatando inmediatamente las especulaciones sobre una ceremonia secreta.

Poco después, Zendaya apareció públicamente luciendo un anillo que aumentó todavía más las sospechas. Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz evitó entrar en detalles y continuó protegiendo su relación de la exposición mediática.

La verdadera confirmación llegó en junio. Durante una entrevista con Esquire, Tom Holland fue consultado sobre unas imágenes falsas de su supuesta boda creadas con inteligencia artificial.

El actor explicó que su familia no había caído en el engaño porque "todos estuvieron presentes" en la boda verdadera. Con esa frase, prácticamente dejó atrás meses de misterio y confirmó que él y Zendaya ya estaban casados.

Es decir, Tom Holland y Zendaya ya son oficialmente marido y mujer y, meses después de realizar su matrimonio en privado, habrían celebrado su esperada boda junto a familiares y amigos en un lujoso hotel de Inglaterra.