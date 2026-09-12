Joven motociclista muere tras estrellarse durante persecución policial en Brasil y autoridades investigan

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un joven motociclista de 22 años murió luego de sufrir un violento accidente mientras era perseguido por agentes de la Policía Militar de Pernambuco, en Brasil. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes muestran los últimos momentos del conductor antes de perder el control de su vehículo y caer sobre la vía.

Motociclista muere en medio de persecución policial

Según informó la Policía Militar, los agentes del 21.º Batallón realizaban labores de patrullaje cuando detectaron una motocicleta que presentaba algunas irregularidades. El vehículo emitía un fuerte ruido proveniente del tubo de escape y no contaba con retrovisores, por lo que los efectivos habrían ordenado al conductor detenerse para realizar las verificaciones correspondientes.

Sin embargo, de acuerdo con la versión de las autoridades, el joven identificado como Lucas Silva desobedeció la indicación y emprendió la fuga. Los policías iniciaron entonces una persecución en motocicleta. En medio de la huida, el conductor perdió el control, impactó contra una estructura ubicada en la acera y salió despedido, terminando sobre la vía.

Tras el accidente, los agentes solicitaron la presencia del Cuerpo de Bomberos Militares de Pernambuco. Lucas recibió atención de emergencia en el lugar y posteriormente fue trasladado con vida al Hospital João Murilo de Oliveira. Pese a los esfuerzos médicos realizados, el joven falleció posteriormente como consecuencia de las graves heridas que sufrió durante el impacto.

Durante la atención de emergencia, los bomberos encontraron entre sus pertenencias una sustancia con características similares a la marihuana, además de tijeras, papel para enrolar y una bolsa con cierre hermético. El material fue entregado a la Policía Civil, mientras que las autoridades iniciaron las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias que rodearon el accidente.

🚨 ¿PERSECUCIÓN O ABUSO EN BRASIL? 🇧🇷 || La muerte de un motociclista de 22 años tras intentar huir de la Policía Militar en Vitória de Santo Antão (Pernambuco) vuelve a abrir el debate sobre los límites de la fuerza.



Mientras la versión oficial culpa a la víctima por circular... pic.twitter.com/zv1DT3RwvX — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) September 9, 2026

Investigación por la muerte de Lucas Silva

La Policía Civil de Pernambuco abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso también contempla aspectos vinculados con la presunta desobediencia a la orden policial, alteración del orden público, posesión de una sustancia estupefaciente y conducción sin licencia, según la información proporcionada por las autoridades.

Finalmente, se informó que la muerte de Lucas Silva posteriormente generó una protesta en el kilómetro 45 de la carretera BR-232, en Vitória de Santo Antão. Los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la vía el lunes 7 de septiembre, situación que movilizó a personal de la Policía Federal de Carreteras, la Policía Militar y el Cuerpo de Bomberos para supervisar el lugar.