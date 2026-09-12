Hombre es hallado muerto y torturado frente a discoteca en SMP: Policía sospecha de ajuste de cuentas

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hombre fue hallado sin vida, maniatado y con evidentes signos de violencia y tortura frente a una discoteca en San Martín de Porres. El macabro hallazgo ocurrió durante la noche y generó alarma entre los vecinos de la zona. Agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias del asesinato.

Macabro hallazgo en SMP

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 10 de la noche, a la altura de la cuadra seis de la avenida Antúnez de Mayolo, frente a una discoteca de la zona. Según testigos, fueron conductores que suelen estacionar sus vehículos en este punto quienes se toparon con la terrorífica escena y alertaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.

De acuerdo con información policial, la víctima se encontraba sobre una carretilla metálica, maniatada y cubierta con varias bolsas y una sábana de grandes dimensiones. Además, presentaba múltiples signos de violencia, principalmente en la cabeza. La zona fue acordonada mientras los agentes esperaban la llegada de los especialistas para recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha podido ser determinada. La Policía indicó que se trataría de un hombre de aproximadamente 40 a 45 años. Vestía una camiseta blanca de un equipo de fútbol, una casaca tipo militar, pantalón marrón y zapatillas azules. Asimismo, llevaba una cadena que sería de oro alrededor del cuello.

Antecedentes en la zona

El hallazgo guarda similitud con otro crimen registrado hace apenas dos semanas en la misma zona. En aquella ocasión, también fue encontrado un hombre sin vida, con signos de tortura y herramientas de construcción a su lado. Estos antecedentes han generado preocupación entre los vecinos, quienes evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación por temor a posibles represalias.

🔴🔵 SMP: Hallan cuerpo de hombre con signos de tortura y maniatado frente a discoteca



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Una de las hipótesis que maneja la Policía es que detrás de este asesinato estaría la organización criminal denominada 'Los Fierreros'. Asimismo, no se descarta que el crimen responda a un presunto ajuste de cuentas. Según las primeras indagaciones, la víctima habría recibido dinero para realizar un trabajo de construcción, pero aparentemente no habría cumplido con lo acordado.

La zona donde ocurrió el asesinato es poco iluminada y cuenta con escasa seguridad. Además, se encuentra en el límite entre San Martín de Porres y el Callao, una ubicación que habría sido aprovechada por delincuentes para cometer sus actos y abandonar los cuerpos. Las autoridades investigan si este punto sería utilizado recurrentemente para este tipo de crímenes.

Minutos después del hallazgo, peritos de criminalística llegaron para recoger indicios y determinar cómo ocurrió el asesinato. Las cámaras de seguridad de la avenida Antúnez de Mayolo y de las vías colindantes serán claves para identificar a los responsables, reconstruir sus movimientos y establecer cómo la víctima fue trasladada hasta este punto antes de ser abandonada.