Dante Castro: candidato al Senado de Juntos por el Perú lucha por su vida tras accidente en cierre de campaña

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cierre de campaña de la alianza liderada por Roberto Sánchez se transformó en una tragedia este viernes, luego de que el intelectual Dante Castro Arrasco resultara gravemente herido. El candidato al Senado cayó accidentalmente de una estructura mientras se movilizaba por las calles de Lima, tras esto, fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa.

Este acontecimiento paralizó las actividades proselitistas del partido, pues el estado de salud del escritos fue considerado como crítico y de pronóstico reservado. Fuentes cercanas a la agrupación política confirmaron que el impacto le provocó lesiones severas en la cabeza, por lo que permanece bajo monitoreo constante por especialistas médicos en la unidad de emergencias.

La noticia ha paralizado las actividades proselitistas del partido, ya que el estado de salud del literato es calificado como crítico y de pronóstico reservado. Fuentes cercanas a la agrupación política confirmaron que el impacto le provocó lesiones severas en la cabeza, por lo que permanece bajo monitoreo constante por especialistas médicos en la unidad de emergencias.

El profesor y candidato Dante Castro (Juntos por el Perú) sufrió hoy un accidente que ha puesto su vida en riesgo. Su familia solicita apoyo para cubrir los gastos médicos.



Dejo aquí los datos para los que puedan colaborar. pic.twitter.com/p7ZkPO1cGk — 💬 Jonathan Castro (@jsudaka) April 11, 2026

Detalles del siniestro en la caravana electoral

El accidente ocurrió en un contexto de alta efervescencia política, a solo horas de que inicie el silencio electoral previo a los comicios generales de 2026. Según informó el diario El Comercio, el candidato se encontraba participando activamente del recorrido cuando perdió el equilibrio y cayó desde un vehículo acondicionado para el proselitismo, impactando contra el pavimento de forma violenta.

Tras el suceso, el líder de la organización, Roberto Sánchez, suspendió los actos festivos programados para la jornada. El exministro se pronunció sobre el incidente y describió a su compañero de lista como un "maestro y luchador social", pidiendo a la militancia y a la ciudadanía en general unirse en cadenas de oración por la pronta recuperación del destacado intelectual peruano.

Trayectoria de un intelectual en la política

Dante Castro no solo es una figura relevante en esta contienda electoral por su postulación al Senado, sino que cuenta con un prestigio internacional como uno de los mejores cuentistas de su generación. Ganador del Premio Casa de las Américas, su salto a la política buscaba representar los intereses de los sectores populares y la cultura dentro del nuevo sistema parlamentario.

Diversos líderes de izquierda y figuras del ámbito cultural han manifestado su solidaridad ante este lamentable hecho. La comunidad académica espera que Dante Castro logre estabilizarse, mientras que la agrupación de Roberto Sánchez ha enfocado sus esfuerzos en brindar apoyo a la familia del escritor en este difícil momento. El accidente en campaña de este candidato al Senado marca un cierre electoral sombrío y lleno de incertidumbre para sus seguidores.