Mónica Cabrejos ha decidido darle un giro inusitado a sus celebraciones de Año Nuevo, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a sus compañeros de televisión. En una reciente entrevista con Magaly Medina, la conductora reveló detalles de su próxima aventura: viajará a Jamaica para disfrutar de una semana en un hotel exclusivo para adultos con acceso a una playa nudista.

Al inicio de la entrevista, Mónica Cabrejos no quiso ahondar en sus planes, pero al ir ganando confianza, reveló que su destino para el 2025 será Jamaica.

"Me voy una semana de viaje. Obviamente que me voy sola, a la parrillada no se lleva carne. (...) Yo ya he ido (a Jamaica), no sabes el calor que había. De acordarme, se me sube la temperatura. Me voy por algo en particular, pero no estás lista para esta conversación. Promete que no vas a juzgar", expresó la conductora.