Mónica Torres EXPLOTA contra Renato Rossini Jr. en La Granja VIP: "¡Que se vaya a la misma m...!"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality "La Granja VIP" vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras un fuerte enfrentamiento protagonizado por Mónica Torres y Renato Rossini Jr., quienes dejaron en evidencia la creciente tensión dentro del encierro.

Indignación por comentarios polémicos

Todo comenzó cuando el modelo realizó comentarios que no cayeron nada bien en la actriz, quien sintió que la dejaron "mal parada" frente a sus compañeros y a la audiencia.

"Lo que ha dicho es mentira. Él siempre raja en la placa y después pide perdón. Que se vaya a la misma mie***, porque él inventa cualquier excusa y el hue*** repite. "¿Qué he hecho yo para exponerlo?", lanzó visiblemente indignada, dejando claro su molestia ante la actitud de Rossini Jr.

Mónica Torres se sintió mal por las palabras de Renato Rossini Jr. y fue consolada por sus compañeros. Según Diego Chávarri, todo lo que hace el influencer es para quedar bien ante los ojos de Samahara Lobatón.

La reacción de Mónica Torres no fue gratuita. Según se ha conocido, los comentarios de Renato Rossini Jr. estarían relacionados con situaciones internas del reality que la actriz consideró injustas y fuera de lugar.

Renato Rossini Jr. nominó a Mónica Torres a sentencia

No es la primera vez que el participante se ve envuelto en polémica. En los últimos días, ya había sido cuestionado por emitir opiniones consideradas desatinadas hacia su compañera, lo que generó rechazo tanto dentro como fuera del programa.

El último miércoles 8 de abril, en "La granja VIP" se vivió una nueva gala de careo, donde los participantes debían elegir a uno para mandarlo a sentencia. Cuando fue el turno de Renato Rossini Jr., este nombró a Mónica Torres y dio sus razones.

"Mónica, tu sazón es riquísima, la verdad; pero tu actitud frente a mí me ha dejado un sinsabor desde que empezó la competencia. La verdad es que me vienes exponiendo innecesariamente. Yo nunca me he metido contigo. Las veces que ha venido Valentín, siempre me expones; a pesar de que yo siempre he tenido la mejor de las consideraciones contigo, como lo de la cama y cuando te sentías mal", manifestó el hijo del actor Renato Rossini.

Lo ocurrido entre Mónica Torres y Renato Rossini Jr. confirma que La Granja VIP atraviesa uno de sus momentos más álgidos. La convivencia extrema, sumada a personalidades fuertes, continúa generando explosivos enfrentamientos que captan la atención del público. Todo indica que el conflicto está lejos de terminar y podría escalar aún más en los próximos días.