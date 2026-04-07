Renato Rossini Jr. y su polémico comentario tras exceso de copas: "Qué culpa tengo de ser pepa y pituco"

07/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Renato Rossini Jr. se convirtió en tendencia luego de que sus palabras en La Granja VIP Perú encendieran la polémica. Lo que comenzó como un momento de descanso en un jacuzzi tras unas copas de vino, terminó convirtiéndose en el centro de comentarios en las redes sociales.

Renato Rossini Jr., y su comentario tras exceso de copas

El pasado domingo 5 de abril, durante la emisión más reciente de La Granja VIP Perú, Renato Rossini Jr., quien cumplía con el rol de capataz de la semana, decidió relajarse en el jacuzzi tras consumir algunas copas de vino.

Mientras conversaba con Pablo Heredia, y claramente influenciado por el alcohol, Rossini Jr. soltó una polémica frase que no pasó desapercibida:

"Qué culpa tengo yo de ser así, de ser el capataz. Qué culpa tengo yo de hacer todo bien, hue*. Pero dime, Pablo, ¿qué culpa tengo yo de ganar todo, de ser pepa, de ser pituco, de estar en un jacuzzi, de ser dotado? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Eso es problema de ellos".

Pablo Heredia, por su parte, optó por no confrontar y se limitó a soltar una risa incómoda antes de retirarse de la habitación.

Renato Rossini Jr., llora por confesión de Pati Lorena

No todo ha sido polémica para Renato Rossini Jr. en La Granja VIP Perú. Hace unos días, el modelo e influencer mostró su lado más sensible al conocer que Pati Lorena padece Alzheimer en etapa inicial.

Visiblemente emocionado, Renato Rossini Jr. recordó también la enfermedad de su propio padre, que sufre de Parkinson, y no pudo contener las lágrimas.

"No sabía que Pati Lorena tenía Alzheimer en etapa inicial (llora). Las enfermedades neurodegenerativas me tocan de una manera particular. Mi papá tiene Parkinson", confesó Renato Jr. en medio de la transmisión en vivo.

Pati Lorena, por su parte, trató de tranquilizarlo: "No pasa nada, todo es tratable, no llores. (Él) va a estar bien, te lo prometo", diciéndole que su padre también estará bien de salud.

El actor Renato Rossini, desde Estados Unidos, respondió a la emotiva reacción de su hijo con un mensaje cargado de ternura: "Lo único que puedo decir es que mi hijo es puro amor y lo amo".

Así, Renato Rossini Jr. volvió a ser protagonista de la polémica en La Granja VIP Perú tras su comentario mientras disfrutaba del jacuzzi después de algunas copas, provocando reacciones encontradas en las redes sociales.