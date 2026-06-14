Shirley Arica ganó la final de 'La Granja VIP' y se lleva premio de 100 MIL SOLES: Así fue su victoria

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica hizo historia en la televisión digital peruana al convertirse en la primera ganadora del reality de convivencia 'La Granja VIP'. Tras permanecer 13 semanas dentro de la competencia, la popular influencer logró imponerse en la gran final gracias al respaldo del público y se llevó el premio mayor de 100 mil soles, consolidándose como una de las participantes más destacadas de la temporada.

Shirley Arica ganó 'La Granja VIP'

La esperada final se desarrolló la noche del 13 de junio y estuvo cargada de emoción. Luego de semanas marcadas por desafíos, estrategias y momentos de tensión, el nombre de Shirley Arica fue anunciado como el de la participante más votada. Su victoria provocó una inmediata celebración en el set, donde se reconoció el esfuerzo realizado durante toda la competencia para mantenerse vigente hasta el último día.

La influencer logró superar a otros cuatro finalistas que también llegaron con posibilidades de quedarse con el primer lugar. Pamela López ocupó la segunda posición, seguida por Gabriela Herrera en el tercer puesto. Más atrás quedaron Paul Michael y Mónica Torres, quienes completaron el grupo de competidores que disputó la recta final del programa.

Asimismo, la gala reunió a varios de los exparticipantes eliminados durante la temporada. Figuras como Samahara Lobatón, Melissa Klug, Mark Vito, Jesús Barco, Renato Rossini Jr. y Pablo Heredia volvieron a encontrarse en el escenario para acompañar el desenlace del reality y celebrar junto a los finalistas el cierre de esta primera edición.

La experiencia de Shirley en 'La Granja VIP'

Shirley Arica acumula varios años de experiencia en realities de competencia y convivencia. La modelo participó en programas como Bienvenida la Tarde, Combate, Esto es Guerra y El Gran Show, donde ganó popularidad gracias a su personalidad directa y competitiva. Además, llevó su carrera a formatos internacionales como El Poder del Amor, Los 50 y Tierra Brava, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de este tipo de espacios.

Pese a su extensa trayectoria, Shirley Arica no había logrado ganar un reality. Su mejor resultado había sido el segundo lugar en El Poder del Amor. Por ello, su triunfo en La Granja VIP marca un antes y un después en su carrera, ya que consiguió su primer título televisivo y se llevó el premio de 100 mil soles.

Con este resultado, 'La Granja VIP' culminó una exitosa temporada que durante tres meses logró posicionarse entre los contenidos de streaming más vistos en el país y con Shirley Arica como ganadora. Aunque el programa consiguió una importante repercusión en redes sociales y plataformas digitales, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una posible segunda temporada del exitoso formato.