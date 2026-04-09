Israel Dreyfuas revela el sueldazo que ganaban los conductores de 'La Manada': "Toda la planilla"

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'La Manada' se ha convertido en uno de los podcasts más vistos a nivel nacional; sin embargo, recientemente ha pasado por una crisis debido a los escándalos en los que se vieron involucrados sus conductores. Israel Dreyfus reveló los altos sueldos que recibían Mario, Laura y Gerardo antes de que el espacio de streaming pierda auspiciadores a causa de las polémicas.

Las polémicas de Mario Irivarren y Laura Spoya

Mario, Laura y Gerardo empezaron en otro canal de streaming, pero hace un tiempo se mudaron a 'Satélite Plus', donde aumentaron el número de auspiciadores y consiguieron una gran legión de seguidores. Sin embargo, todo empezó a fallar cuando dos de esos conductores estuvieron involucrados en problemas públicos.

La primera fue Laura, quien protagonizó un accidente de tránsito al estrellar su camioneta contra un muro en Surco en plena madrugada. Aunque no sufrió daños considerables en su salud, tuvo que pasar por un proceso de recuperación durante algunas semanas y luego se reincorporó al podcast.

El segundo en protagonizar un escándalo fue Mario, quien fue ampayado disfrutando de una fiesta en un yate con otras mujeres, a pesar de que tenía como novia a Onelia Molina. La ola de críticas provocó que el podcast se tome un descanso de dos semanas y recién regresó hace dos días, pero sin varios auspiciadores.

¿Cuánto ganaban los conductores de 'La Manada'?

Israel Dreyfus aprovechó la situación para hablar sobre el supuesto sueldo que recibían los conductores de 'La Manada' antes de quedarse sin grandes marcas que los respaldaban. En medio de una conversación en el podcast 'Sin más que decir', reaccionó a las posibles cifras que estaban recibiendo las figuras de 'Satélite Plus'.

Aunque no lo dijo de forma directa, Flor Ortola empezó a lanzar cifras frente a Israel y finalmente confirmó, mediante gestos, que el sueldo que recibían los conductores antes de perder a los auspiciadores alcanzaba los 40,000 soles mensuales. "Con el sueldo de uno pagas toda la producción, toda la planilla", dijo.

Enseguida, María Pía se mostró muy sorprendida por las cifras, pero intentó poner paños fríos a la situación para evitar problemas en el espacio que conduce. "Son cosas que se escuchan por ahí, pero no hemos visto nosotros los contratos, no podemos afirmar", expresó.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y varios aseguraron que los conductores fueron muy irresponsables al involucrarse en polémicas sabiendo lo que podían perder. Además, otros indicaron que el monto parecía irreal, llegando a compararlo con los sueldos que se reciben en televisión.

Es así que, la crisis de 'La Manada' refleja cómo las polémicas pueden afectar directamente el éxito y la estabilidad de un proyecto digital. Más allá de las cifras reveladas, el caso evidencia la importancia de la imagen pública y la responsabilidad de los conductores frente a una audiencia cada vez más crítica.