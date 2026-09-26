Callao: hombre es asesinado de al menos ocho balazos frente a su esposa e hijos al regresar a casa

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un hombre fue asesinado de al menos ocho balazos frente a su esposa y sus hijos cuando regresaba a su vivienda en el Callao. El crimen ocurrió cerca de las 10 de la noche, en la zona conocida como Los Estibadores, generando preocupación entre los vecinos por la violencia registrada.

Asesinan a hombre frente a su familia

La víctima fue identificada como Carlos León, de 37 años, quien se encontraba acompañado de su familia cuando fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal. Según testigos, uno de los ocupantes descendió del vehículo, sacó un arma y disparó directamente contra el hombre.

Los vecinos aseguraron haber escuchado más de ocho disparos durante el ataque. El crimen ocurrió entre las calles Tristán y Las Palmeras, a pocos metros de un parque donde funcionan canchas de fútbol y, al momento del hecho, varias personas se encontraban realizando actividades deportivas.

Una vecina conversó con Exitosa y contó que la esposa de la víctima permaneció junto a él tras el ataque, mientras intentaba auxiliarlo. Asimismo, señaló que Carlos León era conocido por los residentes de la zona y cuestionó las condiciones de seguridad en este sector del Callao.

"El señor era de la zona. Su esposa estaba al lado de él cuando lo asesinaron. Cuando vinimos, su esposa le estaba sosteniendo la cabeza, pensando que quizás estaba vivo (...) Esta zona es bien picante. En enero también mataron a un joven. Lo tiraron de un carro y lo mataron. Aquí no hay seguridad", indicó la vecina.

🔴🔵 Callao: Hombre es asesinado de 8 disparos frente a su esposa e hijo



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Policía presume de un ajuste de cuentas

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. De acuerdo con otra residente, los efectivos arribaron pocos minutos después de ocurrido el asesinato, aunque cuestionó la poca presencia policial que, según afirmó, existe habitualmente en el sector.

"La Policía llegó a los cinco o 10 minutos de que se dieron cuenta de lo que se estaba en la esquina, pero qué raro porque aquí nunca hacen patrullaje", agregó otra vecina.

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. Entre las primeras hipótesis se encontraría un presunto ajuste de cuentas, aunque tampoco se descarta que el asesinato esté relacionado con un posible cobro de cupos vinculado al sector construcción. Las diligencias continuarán para esclarecer el móvil.