¡Intentó meterse a su casa! Sabrina Carpenter obtiene una orden de alejamiento contra un presunto acosador

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La intérprete de "Espresso" obtuvo una orden de alejamiento temporal contra William Applegate, un hombre de 31 años que presuntamente la acosó durante varias semanas y que incluso intentó ingresar a su vivienda ubicada en Los Ángeles. La medida fue otorgada por un tribunal del condado de Los Ángeles mientras continúan las investigaciones del caso.

Según los documentos judiciales, el sujeto apareció sin autorización en la residencia de la artista el pasado 23 de mayo. Carpenter afirmó que el hombre vulneró las medidas de seguridad de la propiedad y llegó hasta la puerta principal de la vivienda, donde intentó ingresar por la fuerza. La situación obligó a intervenir al equipo de seguridad privado y posteriormente a la policía local.

El hombre intentó allanar la residencia de la artista en Los Ángeles

En la denuncia presentada ante la justicia, la cantante relató el temor que sintió al percatarse de la conducta del presunto acosador. De acuerdo con su declaración, el comportamiento del hombre no fue casual ni aislado.

"Me queda claro que su actuación fue deliberada, calculada y agresiva, lo cual es profundamente alarmante", señaló la artista en los documentos judiciales. Asimismo, detalló que el sujeto "agarró la manilla de la puerta y la empujó con fuerza, intentando entrar en mi casa sin invitación, permiso ni consentimiento alguno".

Tras el incidente, Applegate fue arrestado por allanamiento de morada. Sin embargo, la tranquilidad de la cantante duró poco, pues el hombre volvió a acercarse a la propiedad en los días posteriores, generando aún más preocupación.

Sabrina Carpenter obtained a temporary restraining order against an alleged stalker who reportedly watched her home for weeks and attempted to break in.



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El temor aumentó tras repetidos acercamientos

La investigación reveló que el presunto acosador habría estado merodeando la zona desde abril. Las cámaras de seguridad registraron su presencia en varias oportunidades antes del intento de ingreso a la vivienda, lo que evidenciaría una conducta persistente y escalonada.

Ante esta situación, Carpenter explicó el impacto emocional que sufrió debido al constante seguimiento. "Es una de las violaciones de la seguridad personal y la privacidad más perturbadoras que jamás haya experimentado", expresó la cantante en su declaración ante la corte.

Actualmente, la orden judicial obliga al acusado a mantenerse a más de 90 metros de distancia de la artista, su residencia, su vehículo, su lugar de trabajo y algunos de sus familiares cercanos. Una audiencia programada para mediados de junio determinará si la medida se convierte en permanente.

El caso ha generado gran preocupación entre los seguidores de Sabrina Carpenter y vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan las figuras públicas frente al acoso. Mientras la justicia evalúa los siguientes pasos, la cantante busca recuperar la tranquilidad y garantizar su seguridad y la de las personas que la rodean.