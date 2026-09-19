¡Fraude millonario! Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, figura entre las víctimas de estafa por $35 millones

19/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Travis Kelce, esposo de Taylor Swift y estrella de los Kansas City Chiefs, fue identificado como una de las víctimas de un esquema Ponzi que defraudó a 64 inversionistas por más de 35 millones de dólares. El caso salió a la luz durante la sentencia del empresario Siddharth Jawahar, responsable de una millonaria estafa financiera.

Travis Kelce víctima de fraude

Jawahar, fundador de la firma de inversiones Swiftarc Capital LLC, fue condenado a 11 años de prisión luego de declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico. Además, el juez federal Zachary Bluestone ordenó que pague 31.35 millones de dólares en restitución a las personas afectadas por el esquema.

Durante la audiencia realizada en Missouri, un fiscal mencionó a Travis Kelce entre las víctimas del fraude. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuándo el deportista realizó su inversión ni cuánto dinero destinó al fondo. Por ello, los más de 35 millones de dólares corresponden al dinero recibido de los inversionistas en conjunto y no a una pérdida personal del jugador.

La relación de Kelce con la compañía ya era conocida. En 2021, Forbes informó que el jugador había invertido en Swiftarc Venture Labs Fund, fondo vinculado a la empresa de Jawahar. En ese momento también aparecieron relacionados otros deportistas profesionales, entre ellos los basquetbolistas Gary Harris, Tim Hardaway Jr. y Mason Plumlee.

Según los fiscales, Jawahar recibió más de 35 millones de dólares entre julio de 2016 y diciembre de 2023, pero solo destinó unos 10 millones a inversiones. El resto habría sido utilizado para devolver dinero a inversionistas anteriores y financiar un lujoso estilo de vida con jets privados, propiedades, clubes exclusivos y gastos elevados.

El fraude comenzó cuando una inversión importante perdió valor y Jawahar decidió ocultar las pérdidas. En lugar de informar a sus clientes, les hizo creer que obtenían ganancias y utilizó recursos de nuevos inversionistas para cubrir pagos anteriores. Hasta ahora, Kelce no se ha pronunciado públicamente sobre el caso ni se conoce cuánto dinero habría perdido.

La lujosa boda de Travis y Taylor

Hace unas semanas, Taylor Swift y Travis Kelce finalmente dieron el esperado paso hacia el altar y se casaron en una multitudinaria celebración realizada en el Madison Square Garden, en Nueva York. La unión de la estrella del pop y el jugador de la NFL puso fin a meses de especulaciones y reunió a cientos de invitados en una de las bodas más comentadas del año, bajo un impresionante despliegue de seguridad

Aunque los representantes de la pareja mantuvieron la mayor parte de los detalles en reserva, trascendió que cerca de mil invitados participaron en la exclusiva recepción. El romance entre Taylor Swift y Travis Kelce había captado la atención del público desde sus primeras apariciones juntos, convirtiéndose rápidamente en una de las historias de amor más seguidas de la industria del entretenimiento y el deporte.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la elección del vestuario. Tanto Taylor Swift como Travis Kelce lucieron diseños de Christian Dior creados por Jonathan Anderson. Durante semanas circularon rumores sobre la firma que confeccionaría el vestido de la cantante, junto con nombres de otras casas de moda estadounidenses, pero finalmente la reconocida firma francesa fue la elegida para vestir a los recién casados.